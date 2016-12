Afrique: Joueur africain 2016 - Finale à trois entre Aubameyang, Mahrez et Mané

Le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) invite le président sortant Yahya Jammeh… Plus »

Les collèges électoraux sont au nombre de quatre : les membres de la Commission des médias de la CAF, les membres du Comité technique et de développement de la CAF, un groupe de 20 experts (journalistes, consultants TV) et les Associations membres (sélectionneurs de l'équipe nationale «A» ou directeur technique national).

C'est donc entre le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'Algérien Riyad Mahrez et le Sénégalais Sadio Mané que va se jouer le titre. Aubameyang, 27 ans, a l'occasion de le remporter pour la deuxième année consécutive. L'attaquant vient de franchir la barre des 100 buts sous le maillot du club allemand du Borussia Dortmund. Plusieurs ogres européens, dont Manchester City et le Real Madrid, seraient intéressés par ses services, d'après les rumeurs.

Ils étaient d'abord trente, puis cinq, et désormais, ils ne sont plus que trois. Ce 22 décembre, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des trois finalistes pour le trophée de joueur africain de l'année 2016. L'Egyptien Mohamed Salah et l'Algérien Islam Slimani, qui étaient dans le groupe de cinq, ne sont pas dans cette finale à trois.

Copyright © 2016 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.