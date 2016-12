Cameroun: Paris - Des Camerounaises mises à nues sur la toile.

Une partie se dit indignée, non pas par la scène, mais du fait de la publication de ce vidéogramme. L'autre, plus acerbe, se félicite plutôt de cette action. C'est le cas de Bernard M. pour qui, il est normal d'afficher ainsi ce « type de femmes ». « Elles ternissent l'image de notre pays en France. Les mettre ainsi à nu pourrait dissuader celles qui auraient l'intention de se lancer dans ce qui semble être la prostitution », pense-t-il.

La scène est digne d'un film X. Elle présente une femme d'une quarantaine d'année, identifiée d'origine camerounaise. Toute dénudée et allongée dans un lit, elle gémie de plaisir. Son partenaire, dont on n'entend que la voix, lui intime de prononcer des obscénités. Depuis un peu plus de deux semaines, cette vidéo, datant de 2013,et bien d'autres sont partagées à profusion dans des milieux camerounais de Paris, via WhatsApp. Et appréciée différemment.

