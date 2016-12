Burkina Faso: Nativité - «Ramenez-moi mon papa, père Noël »!

Ce matin-là, contrairement aux autres matins de 24 décembre où il était sur pied dès l'appel du muezzin, Ahmed n'a pas du tout envie de sortir du lit. Même quand Awa, la fille de ménage est entrée en coup de vent dans sa chambre tirer les rideaux des fenêtres, faisant entrer la vive lumière du jour dans ses yeux, il n'a pas daigné sortir du lit. Il a juste changé de position, a tourné son visage vers le mur du côté opposé aux baies vitrées et a remonté la couverture sur sa tête.

Il faut dire qu'Ahmed est triste depuis l'approche de la fête de la Nativité car il n'aime plus les réveillons. Il ne les aime plus parce que depuis trois ans, son papa est absent lors de la célébration de la Noël. Avant, son papa était toujours présent et la nuit de noël était belle. Son père est catholique, sa maman musulmane de sorte qu'Ahmed fête toutes les fêtes, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. Et il aimait particulièrement Noël. Mais depuis trois ans, Ahmed fait la nuit de Noël avec sa maman et Awa, mais sans son papa. La dernière fois qu'il s'est assis à côte de son papa à la table pour déguster la dinde, il avait cinq ans. Depuis, à chaque Noel, la place du père est désespérément vide et terriblement froide.

Aussi décida-t-il une semaine avant Noël d'écrire une lettre au père Noël pour lui demander de lui ramener son papa pour le réveillon. Avant, il n'avait jamais voulu écrire au papa Noël pour lui demander un cadeau comme le lui conseillait ses parents ou ses amis qui, eux, le faisaient. Il jugeait que c'était déranger le père Noël et puis, il a toujours été content du cadeau qu'il trouvait dans sa chambre, au petit matin. Ce fut dans ses dernières années un jeu vidéo, un vélo, une paire de patins.

Cette fois, il ne voulait rien d'autre que la présence de son papa et dans sa lettre à père Noël, il lui disait : « cher père Noël, cette année, je ne te demande pas de jouet, je veux une seule chose : viens avec mon papa pour le réveillon. Il me manque tant ». Il a glissé la feuille dans une enveloppe et l'a remise à sa maman pour qu'elle l'envoie par la poste. Celle-ci lui avait expliqué que le père Noël habitait au pôle Nord dans une cabane de bois, seul dans une plaine enneigée et fouettée par les vents glaciaux. Rien que d'y penser, Ahmed grelottait.

Quand sa mère a pris la lettre, il a vu de la tristesse dans ses yeux. Elle lui avait dit de ne pas y songer, que son papa ne pourrait pas revenir, mais qu'il leur téléphonerait à minuit pour leur parler, à elle et à lui. Et puis, elle lui a expliqué que le père Noël ne met que des jouets et de petites choses dans sa hotte mais pas d'hommes et surtout pas son papa qui est grand et fort comme un lutteur San. Mais, déterminé, Ahmed lui a dit :

Envoie la lettre au père Noel. C'est la seule fois que je lui demande quelque chose, il ne peut me le refuser.

Et de conclure, tranchant :

Si mon papa ne vient pas à Noël, je ne quitterai pas ma chambre.

Pas de Noël sans le père

Sa maman a secoué la tête de désapprobation et est partie sans mot dire, l'enveloppe dans la main. Ahmed a cru voir deux larmes perler dans ses yeux mais il n'en est pas sûr. Il a remarqué que chaque fois que le nom de son père intervient dans une conversation, il y a soudainement un froid qui tombe dans la causerie et la voix de sa maman s'enroue et ses yeux deviennent humides.

Ahmed n'a jamais rien compris à l'absence de son papa. Sa maman lui avait dit qu'il était parti en mission hors du pays, qu'il était au Mali pour le maintien de la paix. Pourtant, un jour, il avait entendu sa tante dire que son père vivait à Ouaga 2000, dans une nouvelle famille avec une Malienne et ses trois enfants. Il en a parlé à sa maman qui, au lieu de lui répondre, l'a tancé en lui reprochant d'avoir écouté des conversations d'adultes, ce qui n'est pas une bonne conduite. « La curiosité est un vilain défaut », avait-elle conclu.

Ahmed ne croit pas que son papa puisse vivre dans une autre famille et dans la même ville que lui, lui qui les aime tant. C'est plutôt sa mère qui a raison. Son père est un officier militaire, il est en mission au Mali. Il a même cru le voir un jour à la télé avec des Casques bleus au journal du soir et il a appelé sa maman pour qu'elle vienne le voir. Mais avant qu'elle n'arrive, la présentatrice était déjà passée à un autre élément, le laissant en tête-à-tête avec ses questions sans réponses. Une autre fois, la télévision faisait état de militaires burkinabè tombés les armes à la main, pour la cause de la paix. Ahmed ne pensa pas, même pas une seconde, que son père qui est si fort puisse être tué ainsi.

Après l'envoi de la lettre, Ahmed ne tenait plus en place. A peine arrivé à l'école, il guettait le son de cloche l'autorisant à rentrer dare-dare à la maison. Quand sa mère voulait le dimanche qu'il aille faire des courses en ville ou rendre visite à des parents proches, il boudait. Il tenait à rester à la maison pour accueillir son père. Mais depuis, rien. Aucune trace du papa. Noël est là et toujours pas de papa à la maison. Ahmed a fini par désespérer. Il se dit que sa maman a peut-être raison, son père est trop grand et trop fort pour tenir dans la hotte du père Noël mais celui-ci peut lui faire une place sur le banc de son chariot volant. Que la lettre pourrait avoir été perdue en chemin, vu que le pole Nord est si loin du Burkina comme il l'a constaté en regardant la carte du monde collée dans sa classe

Ahmed est toujours dans son lit. Il n'en est même pas sorti pour une petite toilette. A midi, Awa est venue lui annoncer que la table est mise ; il est resté au lit. Dans l'après-midi, il entendait des voix au salon. Celles caverneuses des livreurs de boissons et des voix plus fines, celles des filles du service de décoration venue enguirlander la maison, tendre des cordons avec des jeux de lumières et surtout poser le sapin de Noël. D'habitude, il suivait avec jubilation la transformation du salon en un univers enchanté, plein de couleurs et de lumière mais cet après-midi, le cœur n'y étant pas ; il est couché en chien de fusil dans son plumard. Sa mère est venue plusieurs fois dans sa chambre pour le raisonner, l'amener à quitter le lit et à accepter le fait que son père ne sera pas là ce soir. Elle lui a même dit que l'important, c'est d'être dans la pensée de quelqu'un et non d'être présent. Elle lui a parlé de mamie Lola qui est au ciel mais qui est dans leurs pensées et qui aussi pense à eux de là-haut. « Mais papa n'est pas au ciel, il est sur la terre », a-t-il répondu. Sa mère, à court d'arguments, est sortie et n'est plus revenue.

Maintenant la nuit est tombée. L'obscurité a plongé la chambre dans le noir et occulte tous les objets. Seule la statuette de la vierge Marie que son oncle George, de retour de pèlerinage à Rome lui a offerte luit dans le noir à cause de son revêtement phosphorescent. Le sommeil lui alourdit les paupières, il sent comme du sable dans les yeux et Ahmed s'enfonce lentement dans le sommeil. Il aurait voulu rester éveillé jusqu'à ce que les cloches de minuit sonnent, annonçant la naissance du petit Jésus,

Une apparition dans le noir

Toc ! Toc ! Toc ! trois coups frappés à sa porte le tirent du sommeil. Il ouvre les yeux dans le noir et ne distingue rien mais entend le bruit de succion de la porte qui s'entrebâille et le lourd pas frapper le carrelage. Et la personne touche l'interrupteur. Plash ! La lumière inonde la chambre et l'aveugle momentanément. Quand sa vue s'habitue à la clarté, il ne croit pas ce qu'il voit. Son père est là, bien là. Toujours grand et fort. Beau dans sa tenue militaire de l'armée aérienne. La casquette dans une main, un cadeau dans l'autre et un grand sourire aux lèvres.

Il bondit du lit et atterrit dans les bras de son papa, sa tête sur son cœur, ses bras autour du cou paternel, ses jambes l'entourant comme une ceinture. Une longue étreinte. Et son père qui le repose doucement sur le sol, se recule, le regarde et lui dit.

Le traineau du père Noël a eu du retard à cause des embouteillages mais finalement je suis là. Vas te faire beau et viens nous rejoindre au salon.

De toutes les Noël, c'est celle-ci qui est la plus belle, pense Ahmed. Quand sonnèrent les cloches qui annoncent la naissance du petit Jésus, ils sortirent sur la terrasse pour voir les feux d'artifices tirés par la mairie et qui illuminaient le ciel. La vie était belle avec sa petite main dans la main chaude de son père et sentait la douce paume de sa maman sur sa petite épaule. Il prend le téléphone de sa maman et fit un selfie d'eux trois, unis dans cette nuit de la Nativité.

Et puis, le sommeil est revenu et a rapidement terrassé Ahmed. Quand son père le prit dans ses bras pour aller le mettre le lit, il s'éveilla un moment et lui demanda :

Tu repars ce soir, papa ?

Non, je reste dormir. On fera une partie de cartes demain.

Ahmed se rendormit avec un large sourire. Son père était là, bien vivant et le tenant dans ses bras. Que son père soit au Mali ou à Ouaga, cela n'a plus d'importance pour lui. « La prochaine fois, se promit-il à lui-même, je sais ce que je demanderai au père Noël. » Et il replongea dans le sommeil tandis qu'un léger frisson de joie parcourait son visage.