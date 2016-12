Burkina Faso: Noël - «Je suis musulman, je ne fête pas » (Daouda Sidibé)

analyse

Contrairement à ce que le titre peut laisser croire, c'est un véritable hymne à la tolérance religieuse que l'auteur des lignes qui suivent chante. Il répond ainsi à un post intolérant sur facebook car « dès que quelqu'un apprend les ABC de la religion seulement, il se prend pour le Grand Mufti ou le nombril de l'Islam ». Hélas

C'est le titre provocateur d'un écrit sur les réseaux sociaux et plus précisément sur facebook.

Je n'aurais pas commenté cet écrit si son auteur n'était pas revenu là-dessus à plusieurs reprises et n'avait pas trop insisté sur cette assertion ridicule en voulant, coûte que coûte, que les gens soient d'accord avec lui. Et je me demande pourquoi facebook laisse publier, sur ses pages, ce genre de message de haine et de mépris.

Mon cher Monsieur! Je voudrais tout d'abord qu'on s'entende sur ce que vous appelez « fêter ». A mon avis, vous faites un amalgame entre « fêter » et « prier ». Fêter est un acte de réjouissance. Et prier est un acte d'adoration ou de culte. Mais, il arrive qu'un événement englobe les deux aspects: celui de réjouissance (fête) et celui d'adoration ou de culte (prière).

Il y a des fêtes qui n'ont pas cet aspect cultuel (ou prière) comme le 11-Décembre, anniversaire de l'indépendance de notre pays que nous venons tous de fêter. Tous les Burkinabè sans distinction de race, de religion ou d'origine sociale ont participé, chacun à sa manière, à cette grande fête nationale, symbole de notre unité, de notre souveraineté et de notre destinée commune.

Les fêtes de Noël et de Pâques, tout comme Ramadan et Tabaski ont chacune un aspect « réjouissance » : (fête) et un aspect «prière » : (culte ou adoration). Et je ne vois pas ce qui devrait empêcher un chrétien ou un musulman de fêter l'aspect réjouissance de l'une ou de l'autre des fêtes musulmanes ou chrétiennes.

Est-ce un crime qu'un chrétien, le jour d'une fête musulmane, se fasse préparer un bon repas copieux pour lui et sa famille, mais aussi, peut-être, pour ses amis et ses voisins? Peut-on lui dire de ne pas faire plaisir à ses enfants ce jour-là, parce que, tout simplement, c'est un jour de fête musulmane? Doit-il s'empêcher de s'habiller proprement ce jour-là parce qu'il n'est pas musulman?

De la même manière, pourquoi un musulman s'empêcherait-il de bien manger, le jour d'une fête chrétienne? Pourquoi doit-il s'abstenir de faire plaisir à ses enfants ou de s'habiller comme il faut, ce jour-la?

Je n'ai pas la prétention de demander à un chrétien de se saisir d'un tapis pour se rendre à la mosquée, le jour d'une fête musulmane, pour prier à la musulmane. Tout comme je ne demande pas à un musulman de se rendre à l'église, au temple ou même chez lui, le jour d'une fête chrétienne, pour prier à la manière chrétienne ou arborer les symboles chrétiens, sous le prétexte de tolérance ou de solidarité. Par contre, j'invite chrétiens et musulmans à ce que chaque communauté s'accroche fermement à sa foi en Dieu dans le respect mutuel et la tolérance, et sans jeter l'opprobre ni l'anathème sur l'autre.

J'ai observé ces dernières années un phénomène ou une tradition au niveau des Responsables religieux musulmans et chrétiens de notre pays et qui me réjouit, réellement, beaucoup. Il s'agit de se rendre réciproquement visite lors des différentes fêtes religieuses: Noël et Pâques pour les chrétiens. Aïd EI-fitr (ou Ramadan) et Tabaski pour les musulmans.

A l'occasion de l'une ou de l'autre de ces deux fêtes musulmanes, les Responsables de l'Eglise se déplacent pour aller saluer les Responsables religieux musulmans et leur souhaiter bonne fête. Et à l'occasion aussi de l'une ou de l'autre de ces deux fêtes chrétiennes, les Responsables religieux musulmans se rendent à leur tour chez les Responsables religieux chrétiens pour leur transmettre les vœux de bonne fête des musulmans. Cela est une bonne chose à mon avis et mérite d'être salué et surtout perpétué.

Prière du vendredi dans une cathédrale de Damas (1)

Mon cher Monsieur! Vous dites qu'à l'origine Noël était une fête païenne. Oui, tout le monde le sait; ce n'est un secret pour personne. Mais, à partir du moment où l'Eglise l'a adoptée comme sa fête, elle devient, incontestablement, une fête chrétienne. Vous n'y pouvez rien et vous n'avez rien à y voir. C'est une affaire chrétienne; et les affaires chrétiennes doivent

être laissées aux chrétiens. Surtout que vous n'êtes pas chrétien; cela peut être vu comme une provocation vis-à-vis des chrétiens.

En août de l'an 636 du calendrier grégorien, lorsque les musulmans ont conquis la ville de Damas et les territoires syriens, après la bataille de Yarmouk où ils ont vaincu les troupes de l'Empereur byzantin, Héraclius, leur première prière de vendredi a été célébrée dans une cathédrale de Damas qu'ils avaient empruntée aux chrétiens de cette ville pour juste y célébrer leur première prière de vendredi dans cette région, et la restituer par la suite à ses propriétaires. Ils auraient pu accomplir cette prière dans n'importe quelle place vide ou terrain vague de Damas, comme il est de coutume aujourd'hui pour la prière de Tabaski. Mais, ils ont préféré la célébrer dans une cathédrale.

Seyidouna Aboubakar, le premier Kalif de l'Islam et l'ami intime du Prophète (que paix et miséricorde les accompagnent) aurait pu, tout simplement, ordonner à Khalid ibn al-walid, commandant des troupes musulmanes à Damas (conquise) la saisie pure et simple de cette cathédrale pour la transformer en mosquée; parce que les musulmans étaient les vainqueurs, et le vainqueur a toujours raison. Mais, il ne l'a pas fait pour diverses raisons:

1°- il voulait nous enseigner que la propriété privée est sacrée. La cathédrale appartenait aux chrétiens et qu'en aucun cas les musulmans ne pouvaient se l'approprier, même s'ils sont les vainqueurs ;

2°- il voulait nous dire que l'Islam est une religion de paix, de tolérance et de concorde ;

3°- il voulait nous faire savoir que même si l'Islam était en guerre contre l'Empire byzantin, il n'était pas en guerre contre le christianisme où contre les chrétiens ;

4°-il voulait nous apprendre surtout à respecter autrui, même si on est de confessions différentes ;

5°- il voulait nous apprendre le respect des engagements pris. La cathédrale était un emprunt; ils l'ont restituée à ses propriétaires après l'accomplissement de leur prière de vendredi.

Dans un hadith du Prophète (SWS) Il est dit qu' « un jour, le prophète a vu un groupe de musulmans de la tribu de Bani Arfidah qui jouait au Dirkila, un jeu païen (ou une danse païenne selon certains) et il leur a dit: courage Bani Arfidah ! défoncez-vous! Afin que les Juifs et les Chrétiens sachent qu'il y a récréation et joie dans notre religion ». Vous voyez bien Mon cher Monsieur, le Prophète aurait pu leur ordonner, tout de suite, d'arrêter ce jeu ou cette danse parce que c'est païen. Mais, au contraire, il les a encouragés.

Et pourquoi il les a encouragés? Tout simplement, parce que ce jeu païen ou cette danse païenne ne touche pas les aspects cultuels ni les fondements de la religion. C'est comme si, aujourd'hui, vous vous levez pour aller jouer au football, au handball ou au volley.

Mon cher Monsieur! Personne ne vous demande de fêter ou de ne pas fêter Noël. Autant on ne vous demande pas de la fêter, autant il ne faut pas demander aussi à ceux qui la fêtent de ne pas le faire. Si vous pensez que s'offrir des mets succulents, faire plaisir à ses enfants et s'habiller proprement, le jour d'une fête chrétienne, est mauvais, alors, abstenez-vous; personne ne vous y oblige. Notre Livre Saint est très clair là-dessus dans les versets suivants: « LA IKRAHA FIDDINE », traduction: (Pas de contrainte dans la religion). Un autre verset dit ceci: « WA LA TAZIROU WAZIRATOUN WIZRA OUKHRA », traduction: (Aucune âme ne sera responsable des péchés d'une autre).

Le christianisme n'est pas la seule religion à avoir adopté ou fait siens certains us et coutumes païens anciens. L'Islam aussi a fait siens certains de ces us et coutumes païens de l'époque de l'obscurantisme appelée par les Arabes « Djahilia ». Parmi ces us et coutumes païens adoptés par l'Islam il y a, par exemple, cet habit ample et long avec des manches appelé dans certaines de nos langues (forokia). Il y a aussi le foulard ou cette espèce de (serviette) appelé par certains (Naami ou lankana), qui est différent du turban, et avec lequel les hommes musulmans se couvrent la tête pour montrer leur dévotion, même si l'habit ne fait pas le moine. L'Islam est venu trouver que les païens de la péninsule arabe portaient cet habillement et se couvraient la tête avec ce foulard. Mais, le Saint Prophète (SAWS) n'a pas, pour autant, demandé à ses disciples de changer d'accoutrements. Mieux, il a laissé tout le monde les porter. Et aujourd'hui, l'on voit les nouveaux Ladji (ou El-hadji) revenant de la Mecque les porter avec fierté. Et certains musulmans pensent même (à tort) que le fait de ne pas les porter serait synonyme de n'avoir pas fait le pèlerinage.

Dans le cadre de son ministère, lorsque le Prophète (SAWS) avait été accueilli par des lapidations et des jets de pierres à Taïf, ville non loin de la Mecque, il avait été secouru par un prêtre chrétien qui lui avait apporté soins et nourriture qu'il n'avait pas refusés. Au contraire, il avait accepté, volontiers, cette assistance médicale et alimentaire du prêtre chrétien en toute grâce et reconnaissance.

Ça se prend pour le nombril de l'Islam

Tout le mal de notre religion vient du fait que chacun donne des avis de jurisprudence dans n'importe quel domaine de l'Islam sans en être une personne-ressource. Dès que quelqu'un apprend les ABC de la religion seulement, il se prend pour le Grand Moufti ou pour le nombril de l'Islam.

L'Islam est une religion de tolérance et de paix, vous le savez aussi bien que moi. Le mot « Islam » vient de la paix en arabe et ça veut dire tout simplement «religion de paix ».

Si votre objectif est de démontrer votre fort attachement à votre religion, c'est vraiment raté. Vous démontrez tout à fait le contraire. Le bon musulman doit être un exemple, un modèle et un artisan pour la paix et la tolérance dont notre prophète était connu.

Le bon musulman n'est pas un va-t-en-guerre qui ne respecte rien ni personne. Il est dit dans les hadiths du prophète que: « Le musulman c'est celui qui a épargné les gens de sa langue et de sa main ».

Le bon musulman c'est aussi celui qui, avec amour, tolérance et respect, œuvre toujours pour la concorde, la paix et la solidarité sans haine ni mépris.

Dans ce sens, Dieu s'adressant au Prophète dans le Saint Coran lui dit: « LAW KOUNTA FAZZANE GHALIZAL QUALBI LANFADHOU MINE HAOULIK» traduction: (Si tu étais hargneux et intolérant, ils t'auraient abandonné).

Dans un autre verset, Dieu dit au Prophète (SAWS) : « DUO-OU ILA SABILI RABBIK BIL HIKMATI WAL MAOU-IZATIL HASSANA », traduction: (Appelle à la voie de ton Seigneur par la sagesse et le bon prêche). Cela veut dire que quotidiennement le musulman doit faire de la sagesse, de la tolérance, de la bonne manière et du bon comportement ses outils de tous les jours dans ses interactions avec les autres, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou autres.

Depuis que je suis sur facebook, je n'ai pas lu un seul écrit d'un chrétien véhiculant des âneries semblables, du genre: « je suis chrétien, je ne fête pas Ramadan ou je ne fête pas Tabaski ».

Vous savez écrire, certes, mais, je vous demande au nom de cette religion à laquelle vous prétendez appartenir, d'apprendre surtout à bien réfléchir, et à être un musulman moins va-t-en-guerre et mois hargneux.

(1) Les Intertitres Sont Du Journal