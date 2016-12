Mali: Kalifa Coulibaly - « Je ne pense pas que j'irai à la CAN 2017 »

« Je ne pense pas que j'irai. Pourquoi ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, a-t-il confié lors d'un entretien accordé à la DH. Je n'ai pas été sélectionné lors du dernier rendez-vous et je n'ai plus été en contact avec le sélectionneur depuis lors. Je serais déçu de ne pas y aller. Tout joueur africain rêve effectivement de jouer la CAN. Mais si je ne suis pas sélectionné, ce ne sera pas la fin du monde pour moi. Je continuerai à travailler avec mon club pour être appelé. »

Depuis le début de l'exercice 2016/2017, l'international malien a été l'auteur de 13 buts marqués toutes compétitions confondues. Un attaquant en forme, cela pourrait être intéressant pour la sélection du Mali avant la CAN 2017, qui se déroule au Gabon à partir du 14 janvier. Pourtant Kalifa Coulibaly n'en fait pas une priorité. Le joueur a révélé à La Dernière Heure qu'il n'est pas sûr d'être à la CAN avec les Aigles du Mali.

Il vit la plus belle saison de sa jeune carrière mais pourrait ne pas participer à la CAN 2017. Kalifa Coulibaly, âgé de 25 ans, est une des pièces maîtresses de l'équipe de Gent, connue dans le monde francophone comme La Gantoise.

