Ile Maurice: Recrutements massifs dans la fonction publique dès janvier

Selon nos sources, le recrutement de 117 pompiers a déjà été finalisé. Les lettres devraient sortir incessamment. Idem du côté du ministère de l'Éducation qui a promu et recruté un total de 600 enseignants et recteurs. L'annonce devrait se faire bientôt.

Une trentaine d'APS seront également recrutés. Ces postes seront ouverts aux fonctionnaires et au public en général. Plus tard dans l'année, le ministère des Finances devrait nommer une soixantaine de cadres financiers, comme stipulé dans le Budget. Cet exercice sera chapeauté par la PSC. Par ailleurs, des recrutements sont à prévoir au niveau du Procurement Office.

Ensuite, environ 350 médecins seront embauchés. Et ce, dans le cadre du Shift System qui devrait être introduit dans le courant de l'année prochaine dans tous les hôpitaux. Outre le Pre-Reg Exam, les médecins doivent prendre part à un autre examen d'entrée organisé par la PSC avant d'intégrer la fonction publique. Il nous revient que cet examen sera orchestré en collaboration avec le National Board of Examination India. Des représentants de cette entité ont déjà eu des séances de travail avec la PSC. Selon nos informations, les examens se tiendront au début de février.

