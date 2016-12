Angola: Le pays dispose des informations sur le contrôle du développement durable

D'autre part, ce responsable a informé que durant le premier trimestre de 2017, l'INE et ses partenaires vont tout faire pour présenter le rapport principal IIMS, qui comprend plus d'indicateurs que ceux présenté jusqu'à présent.

Il a ajouté que pour postuler à la catégorie de Pays à Revenu Moyen, outre l'indicateur macroéconomique, qui est le Produit Intérieur Brut, dont l'Angola a déjà les exigences minimales, avec le recensement de 2014, les IIMS et les enquêtes qui suivront les actuelles données, permettent d'espérer que l'on atteigne rapidement le minimum dans la question liée à la mortalité infantile et l'accès à l'éducation.

Selon lui, ces informations sont limitées en termes de nutrition, la mortalité infantile, l'éducation et l'alphabétisation, l'égalité, l'accès à l'eau potable et l'électricité, l'emploi/ chômage, ainsi que la promotion de l'industrie et de l'infrastructure résiliente.

Camilo Ceita a fait cette déclaration, lors de la présentation du premier Rapport de base des Indicateurs d'Enquête Multiples et de Santé 2015-2016, dénommé (IIMS 2015-2016) et la projection de la population 2014/250, établie par l'institution qu'il dirige.

Copyright © 2016 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.