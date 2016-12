Afrique Centrale: Paul Biya invite les chefs d'Etat de la Cemac à Yaoundé en vue d'un « ajustement vigoureux et structuré »

Yaoundé envisage déjà une coopération renforcée avec le Fonds monétaire international (FMI) qui pourrait permettre aux pays de la Cemac de bénéficier de l'assistance technique et financière de cette institution dont la caution semble utile pour la crédibilité d'ensemble de la sous-région, mais également de densifier les actions menées avec les autres partenaires techniques et financiers.

Car, il est connu que des politiques de bonne qualité limitent à la fois le coût et la durée de l'ajustement, tout en contribuant à la relance rapide et durable de l'économie. Il est donc urgent de stabiliser les économies de la CEMAC, tout en réunissant au mieux les conditions de leur relance rapide », indique la présidence camerounaise.

Ce sommet, indique la présidence de la République du Cameroun, se tient dans un contexte de crise qui commande un « ajustement vigoureux et structuré ». « Pour une meilleure structuration des efforts d'ajustement, il est indispensable qu'une attention particulière soit accordée à la qualité des dépenses publiques et à l'efficience des mesures fiscales prises.

Sur invitation du président du Cameroun Paul Biya (photo), un sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale (Cemac) qui regroupe le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique et le Tchad, se tiendra ce 23 décembre à Yaoundé.

