Cameroun: Détournement de deniers publics - Un diplomate aux portes de Kondengui

Durant son bail de dix ans consécutifs à la tête de la mission diplomatique camerounaise au Gabon, le natif de Meyomessala s'est copieusement servi dans les caisses de la chancellerie. On évoque un présumé détournement des droits de timbres estimé à environ 1 milliard F CFA.

Que ce soit avant, pendant ou après le règne de Samuel Mvondo Ayolo comme chef de la mission diplomatique camerounaise au Gabon, il est constant que cette ambassade, l'une des 57 représentations diplomatiques et consulaires du pays dans le monde, a toujours été la seule représentation du Cameroun au Gabon. Deux pays unis par l'histoire et la géographie, qui entretiennent des relations à la fois séculaires et très étroites. En témoigne le flux important des populations camerounaises implantées dans ce pays voisin et vice-versa. On parle d'à peu près 50 000 compatriotes enregistrés au niveau de l'ambassade. Un indicateur qui permet de mesurer l'importance, - du moins pour ce qui est des rentrées financières -, de cette chancellerie, jusqu'ici la seule habilitée à juguler au quotidien notamment toutes les sollicitations d'ordre consulaires de la part des usagers.

Pot-aux-roses

Il apparaît donc en filigrane que l'ambassade du Cameroun à Libreville «brasse de l'argent, et même beaucoup d'argent», ainsi que l'atteste une source interne s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.

Sauf que, durant le bail de Samuel Mvondo Ayolo, certifie la même source, l'argent brassé par la chancellerie n'a servi qu'à «assouvir la boulimie financière de l'ambassadeur». Poursuivant, notre source croit savoir que le natif de l'arrondissement de Meyomessala, en intelligence avec le percepteur, a monté un puissant stratagème à l'effet de spolier l'ambassade de l'essentiel de ses ressources financières. Les accusations pour le moins gravissimes de notre source sont confortées par des témoignages concordants recueillis au ministère des Finances (Minfi) faisant état de ce que le préjudice causé dans les caisses de la chancellerie est évalué à près d'un milliard F CFA.

Ainsi, l'on vient de découvrir que l'artifice monté de toutes pièces par l'ancien ambassadeur du Cameroun au Gabon et ses suppôts, consiste en un savant maquillage des cahiers comptables de la chancellerie portant sur les droits de timbres, qui n'étaient pas reversés dans le Trésor Public. Et dire que le manège a duré pendant tout le long bail de Samuel Mvondo Ayolo comme chef de la mission diplomatique du Cameroun au Gabon ! Lui dont la nomination en avril dernier, ou plus exactement la promotion à Paris, n'est certainement pas méritée. Elle est vue comme une surprise, car les rumeurs voyaient plus dans ce très prestigieux fauteuil l'ancien ministre des Transports Pr Robert Nkili, qui s'était même vu féliciter par des proches qui avaient sablé le champagne. Pas surprenant qu'à Libreville comme à Paris, l'ambassadeur tienne absolument à garder un œil ouvert sur les finances.

Descente aux enfers

Le scabreux dossier qui sera bientôt acheminé sur la table des fins limiers du Tribunal criminel spécial (TCS), augure la descente aux enfers de ce cadre contractuel d'administration de 59 ans, diplômé en sciences pô, dont la reconversion dans la carrière diplomatique est pour le moins surprenante. On se souvient que Samuel Mvondo Ayolo intègre la Fonction Publique en décembre 1985 notamment au ministère des Relations Extérieures (Minrex) à la faveur du recrutement des 17 000 agents publics ordonné la même année par le chef de l'Etat. En 1997 il est nommé directeur des Nations Unies et de la Coopération décentralisée. Aujourd'hui en poste à Paris, celui qui a occupé plusieurs responsabilités au Minrex à partir de la direction de l'Information à travers laquelle il est entré comme contractuel ne nourrit plus qu'un seul rêve : succéder à Lejeune Mbella Mbella au poste de Minrex.

Au regard des casseroles qu'il traîne derrière lui, on voit mal le diplomate qui n'en fait plus qu'à sa tête, parce que convaincu de «bénéficier de la totale confiance du chef de l'Etat»,

faire son entrée dans le gouvernement annoncé. Tout au contraire, Samuel Mvondo Ayolo est un bon client de l'Opération Epervier, plus proche de la prison de Kondengui que du douillet fauteuil de Minrex.