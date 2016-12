Guinée Equatoriale: Arrestation en Guinée équatoriale de trois cadres de la Société générale accusés par le fils Obiang de « violation du secret bancaire »

C'est sans doute l'affaire qui met mal à l'aise les plus hautes autorités de la Guinée Equatoriale.… Plus »

Teodorin Obiang, 47 ans, est poursuivi en France entre autres pour détournement de fonds publics et corruption. Son procès est prévu les 2, 4, 5, 9, 11 et 12 janvier, devant le tribunal correctionnel de Paris.

Les autorités les accusent d'« avoir transmis des relevés de compte et des données bancaires de personnalités importantes de notre pays à d'autres institutions étrangères », d'après le communiqué du gouvernement équato-guinéen. Elles suspectent ceux qu'elles qualifient d'« espions » de travailler pour les ONG « Transparency International et Sherpa » à l'origine de la plainte ouverte contre le vice-président dans le cadre de l'affaire dite des « biens mal acquis », affirme le communiqué officiel du 15 décembre, qui donnent le nom des trois cadres expatriés.

« Mon client se plaint car son secret bancaire a été violé », a déclaré à l'AFP son avocat à Malabo, Sergio Abeso Tomo, mercredi 21 décembre. Les trois cadres -deux Français et un Espagnol- ont été interpellés et leur passeport a été confisqués, avait indiqué un communiqué officiel du Bureau d'information et de presse en date du 15 décembre.

Qualifiés « d'espions », deux Français et un Espagnol ont été entendus par la justice équato-guinéenne à quelques jours de l'ouverture à Paris du procès de Teodorin Obiang pour des faits de détournement de fonds publics et de corruption.

