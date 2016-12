Algérie: BBA - Plus de 80% de diplômés universitaires et ceux de la formation ont bénéficié de projets Ansej en 2016

Bordj Bou Arreridj — Le taux des jeunes issus de la formation professionnelle et ceux diplômés universitaires ayant bénéficié durant l'année 2016 de crédits accordés par l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a atteint environ 82% sur la totalité des crédits bancaires débloqués dans le cadre des activités de l'agence, a-t-on appris jeudi du directeur local de l'agence.

Dans ce contexte, Mohamed Mohammadi a précisé que durant l'année écoulée 184 projets ont été financés dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, dont 25 au profit des diplômés universitaires et 126 projets au profit des jeunes issus de la formation professionnelle.

Les nouvelles orientations de l'agence se basent sur des critères garantissant une proportion importante de réussite, grâce à des accords établis avec l'université Bachir Ibrahimi, la direction de la formation professionnelle et les centres de formation et d'apprentissage afin, a-t-il soutenu, d'encourager l'esprit de l'entrepreneuriat chez les jeunes et mettre en exergue des expériences réussies.

Le même responsable a souligné que le dispositif d'aide à l'emploi œuvre à permettre de s'éloigner progressivement de l'octroi de crédits à des jeunes non qualifiés, ou à des projets ayant prouvé leur inefficacité et leur faible rentabilité, où ceux encore ayant atteint un seuil de saturation au niveau de la wilaya, notamment dans les secteurs des transports et des services.

Cette situation, a relevé M. Mohammadi à ce propos, a nécessité le gel des projets en relation avec le secteur des transports sous toutes ses formes soit concernant les demandes pour les bus de transport de voyageurs, transport urbain, pour les taxis ou encore pour des agences de location de voitures.

Il a été également procédé, a-t-il dit, à la réduction de l'octroi de prêts dans le secteur des services, pour se focaliser seulement sur les activités productives qui se répercutent positivement sur l'économie nationale, en orientant les jeunes vers des activités pourvoyeuses d'emplois et créatrices de richesses.

Une augmentation sensible du pourcentage des bénéficiaires des crédits de l'agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes à Bordj Bou Arréridj, de l'ordre de 68 %, a également été enregistrée au cours de l'année 2016, comparativement aux deux années précédentes où la moyenne des bénéficiaires n'a pas excédé les 18%, a affirmé M. Mohammadi, indiquant que cette augmentation "appréciable" revient au "rush" des universitaires et des diplômés des centres de formation professionnelle sur les crédits Ansej durant l'année en cours.

Ce même responsable a révélé que le pourcentage des diplômés de l'université ayant bénéficié des crédits de l'agence de soutien à l'emploi de jeunes a connu une hausse de 14 % au cours de cette année, alors qu'elle n'excédait pas 7% durant les deux dernières années.

Pour M. Mohammadi l'agence accorde la priorité dans l'octroi des crédits aux jeunes universitaires et diplômés des centres de formation du secteur public ainsi que les jeunes issus des instituts de formation agréés pour assurer une meilleure gestion des projets et augmenter leurs chances de succès.

L'accompagnement de ces jeunes est assuré par l'agence dans la concrétisation de leurs projets qui leur prodigue les conseils nécessaires pour éviter tout problème lié à une mauvaise gestion financière, a-t-il ajouté.