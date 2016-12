Guinée: Bon Plan Fin d'année Orange Money - Déjà 14 gagnants!

Orange récompense ainsi la fidélité de ses abonnés détenteurs d'un compte Orange Money pour leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année en remportant chaque jour 1.000.000GNF par tirage au sort. Il suffit simplement de faire un maximum d'opérations via Orange Money et ce, tous les jours (transferts, paiements, dépôts, retraits, réabonnement,... ) pour être inscrits.

Enfin,Mr Touré Fodé Bangaly de NongoTaady : « je demande à tout le monde d'utiliser Orange Money car depuis que j'ai commencé à utiliser ce service de transfert d'argent, ça m'a beaucoup aidé et surtout faciliter mes déplacements et transactions et je suis aujourd'hui récompensé ».

Copyright © 2016 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.