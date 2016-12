Algérie: L'emblématique capitaine Bougherra à la retraite

Madjid Bougherra dit stop. L'emblématique capitaine de l'Algérie a décidé de mettre un terme à sa carrière ce jeudi à 34 ans. Le défenseur qui a notamment joué aux Glasgow Rangers s'arrête après 70 sélections avec les Fennecs et une Coupe du monde notamment en 2010.

Mais il n'aura pas le temps de chômer. D'après les informations ce jeudi, Bougherra devrait intégrer le staff de l'Algérie pour la CAN 2017. Avec l'admiration de ses anciens coéquipiers.

Lire le message dans lequel il annonce sa retraite:

« Je soussigné Madjid Bougherra, tiens à vous faire part avec une certaine émotion de ma décision de mettre un terme à ma carrière de joueur. Cet acte, mûrement réfléchi, est l'aboutissement d'une aventure humaine dont l'évolution a dépassé de très loin toutes mes espérances. La passion qui m'a animé durant toutes ces années est toujours intacte, mais le temps est une vérité que nul ne peut nier. Aucun regret cependant, et un bilan positif qui m'amène naturellement à remercier Dieu pour m'avoir accordé la santé et attribué ce fabuleux destin.

Le sport, véritable école de la vie, m'a permis de me construire sur le plan personnel, de me découvrir des ressources insoupçonnées et de partager des événements marquants dont les souvenirs se veulent impérissables, notamment avec les supporters de L'Equipe Nationale d'Algérie et ceux des Glasgow Rangers Les nombreux déplacements m'ont aussi permis d'entrevoir de nouveaux horizons, des cultures différentes, et de rencontrer des personnes exceptionnelles.

De merveilleuses personnes que je tiens d'ailleurs à remercier pour m'avoir encouragé dans l'accomplissement de mon rêve d'enfant, à savoir : mes parents, ma femme, mes enfants, mon entourage, mes coéquipiers, mes entraîneurs, les membres de la fédération et des staffs, et bien évidemment les millions de supporters qui m'ont témoigné leur amour en permanence.Il me tarde désormais de redistribuer tout ce dont j'ai pu bénéficier, de transmettre des valeurs morales, de partager mes expériences, d'éveiller des vocations, d'accompagner les nouvelles générations, de contribuer au développement, etc. Une mission qui prendra prochainement forme par le biais d'une académie dans mon pays qu'est l'Algérie ; avec en parallèle un retour aux études pour acquérir les précieuses connaissances liées au métier d'entraîneur et obtenir les diplômes officiels nécessaires à la prise de fonction.

Dans un tout autre registre, je resterai toujours fidèle à la patrie et au peuple algérien. Mille mercis à tous.

Fraternellement, Madjid Bougherra. »