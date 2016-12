Algérie: Les modalités de réinvestissement des bénéfices correspondant aux exonérations d'impôts publiées au JO

Les sociétés concernées doivent, en vue de bénéficier du transfert des dividendes, appuyer leur demande en sus des documents exigés par la réglementation en vigueur, par un état justificatif précisant les montants et les périodes de réalisation des bénéfices en cause.

En cas de partenariat entre les opérateurs étrangers et les sociétés nationales (publiques ou privées), l'article 9 note que l'obligation de réinvestissement ne s'applique pas lorsque les avantages consentis ont été injectés en totalité dans le prix des biens et services finis produits par la société.

Les exonérations et réductions d'impôts concernées par l'obligation de réinvestissement sont celles appliquées au titre de l'impôt sur le bénéfice des sociétés et de la taxe sur l'activité professionnelle, selon le texte.

Signé conjointement par le ministre des Finances Hadji Baba Ammi et le ministre de l'Industrie et des mines Abdesselem Bouchoureb, cet arrêté interministériel vient apporter les modalités d'application des articles 2 et 51 de la loi de finances pour 2016.

