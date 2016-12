Maroc: Entrée en matière continentale à la portée des clubs marocains

Hervé Renard : Si jamais il y a une erreur de parcours ou un objectif sportif non atteint, ça sera… Plus »

2005 : AS FAR (Maroc).

A noter qu'en plus du MAS, cette compétition a été remportée par l'AS FAR (2005) et le FUS de Rabat (2010), sachant que le Raja avait remporté l'ancienne version (Coupe de la CAF) en 2003.

Après cette aventure, le WAC aura à cœur d'ajouter à son palmarès cette année un deuxième sacre africain, sachant que le club marocain le plus titré en Ligue des champions reste le Raja de Casablanca, avec trois sacres (1989, 1997, 1999), alors que l'AS FAR a été le premier club sacré (1985).

De son côté, le Wydad, exempté de ce tour, jouera contre le vainqueur de la confrontation entre CF Mounana du Gabon et Vital'O de Burundi. Selon le calendrier, les Rouges vont recevoir à domicile pour le match aller, prévu entre le 10 et le 12 mars, avant de se déplacer pour le match retour (du 17 au 19 mars).

En cas de victoire, le FUS affronterait le vainqueur de la confrontation entre les Ghanéens de Wa All Stars et les Libyens d'Al-Ahly Tripoli.

Confrontés au même défi, à savoir représenter dignement le football marocain, les clubs engagés entameront ces compétitions, avec diverses fortunes. Ainsi, le Wydad de Casablanca et le FUS de Rabat, engagés dans la Ligue des champions, ont toujours le souvenir d'un excellent parcours avec un goût d'inachevé dans les compétitions africaines et auront à cœur de faire mieux.

