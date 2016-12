Togo: Les Portuaires, champions de l'intersaison

Face à Agaza FC de Lomé, 3ème au classement, leader n'a aucunement tremblé. 4 buts à 1 pour les Portuaires, c'est le score à l'arrivée. Ayi Djadja, par deux fois, Kokou Gazozo et Abdoul Bodé, ont assuré la mission contre un but réducteur d'Abel Kissimbo Hunlédé pour Agaza. Avec cette nouvelle victoire consécutive à la défaite de ses poursuivants immédiats, les Portuaires peuvent se réjouir d'avoir accompli une partie de leur mission de la saison. On espère que ce même succès sera au rendez-vous de la phase retour du championnat national de D1.

