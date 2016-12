Malgré vents et marées, le Président de la Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo, NOGEC, Me Constant Mutamba Tungunga précise qu'il ne demeurerait point « bras croisés » tant que la RD.

Congo n'aura pas encore accédé à une passation de pouvoir d'une manière pacifique et démocratique. L'activiste de ce mouvement citoyen a été arrêté le mardi 20 décembre au niveau de la commune de Ngiri-Ngiri au moment où lui et les militants de son regroupement étaient en plein sit-in pacifique en marge de leur opération « Sifflet », décrétée récemment pour notifier au Chef de l'Etat la fin de son second et dernier mandat conformément à la Constitution de la République.

Comme annoncée dans leurs diverses déclarations, la Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo ainsi que d'autres mouvements citoyens de la RD. Congo, avaient, vraisemblablement, la nuit du 19 décembre, entamé, dans toute l'étendue de la Res publica, des manifestations pacifiques dans la ligne droite de l'expiration de l'échéance constitutionnelle du Président Joseph Kabila. C'est dans cette optique que Constant Mutamba signale qu'il a été arrêté, aux environs de 5 heures, par les agents de l'ordre alors qu'il marchait tambours battants avec plusieurs activistes pro-démocratie. Il a été conduit à une destination inconnue, selon les propos de Tony Mongo, président du Mouvement EKOKI RDC, à la Radio Okapi.

Par ailleurs, ses proches, avec plusieurs activistes des mouvements citoyens, avaient parcouru plusieurs structures de détention, en sa recherche, mais sans suite favorable. C'est ce jeudi 22 décembre, soit deux jours d'embarras pour les siens, que ce propagandiste de la vraie démocratie en RD. Congo ait été relâché après être, énergiquement, assené des coups.

Bien que Blessé, malformé, donc, en état très déconcertant, la NOGEC et Cie remercient le Dieu Tout-Puissant que leur combattant soit ainsi en vie. Toutefois, ils fustigent les mauvais traitements des agents de l'ordre qui, dans la véracité des choses, devraient, selon l'un des activistes, protéger la population et non la tabasser puisque celle-ci a, constitutionnellement, le droit de manifester.

Nonobstant tout ce qu'il a subi comme massacres et peines, Constant Mutamba, en qualité pro-démocrate, indique qu'il se battrait, autant que faire se peut, pour que le peuple congolais puisse réaliser l'un de ses rêves chaleureusement souhaité. Celui du respect incommensurable de la Constitution. Ce qui leur permettrait, en même temps, de vivre une alternance au niveau de l'Institution « Président de la République ».

A noter qu'il est actuellement en train de suivre des soins idoines lui permettant de reprendre rapidement toute sa force physique et morale.