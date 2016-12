Algérie: Faouzi Ghoulam - Real Madrid s'intéresse à l'Algérien

Selon les informations d'Eurosport, le Real souhaiterait recruter le latéral gauche de Naples, Faouzi Ghoulam. Sous contrat avec les Partenopei jusqu'en 2018, l'Algérien déçoit rarement. Ses bonnes prestations ne passent pas inaperçues et plusieurs autres clubs souhaiteraient également le recruter. Eurosport explique que c'est même l'Atlético Madrid qui aurait l'avantage dans le dossier pour le moment, lui garantissant un certain temps de jeu.

Ses prestations en Serie A et en Ligue des champions ne laissent pas indifférents, l'international algérien qu'on considère comme l'un des meilleurs arrières gauches d'Europe en ce moment, est en période faste. C'est ce qui lui a valu l'intérêt des grosses cylindrées en Angleterre, à l'image de Manchester City, Arsenal et même Chelsea, en France le Paris Saint Germain serait aussi sur le dossier. Aux dernières nouvelles, c'est le Real Madrid qui se penche sur le cas du Fennec.

