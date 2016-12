Sénégal: Surdité - Un projet de pose d'implant fait naître l'espoir pour les patients sénégalais

L'implant cochléaire est une solution de réhabilitation auditive, dont le fonctionnement est différent d'une aide auditive traditionnelle. Il est conçu pour les adultes et les enfants atteints d'une surdité sévère à totale, et n'ayant pas une compréhension de la parole suffisante avec leurs aides auditives classiques.

Une opération à laquelle a participé le docteur Bamba Sissokho et qui a été une réussite, explique le communiqué. Le texte indique que le système devrait être activé dans un délai de 30 jours, pour permettre à Fama d'entendre, pour la première fois la voix de sa mère et des autres membres de sa famille.

Selon le texte, ce projet a été mené pour la partie italienne par Emanuela Todino et pour la partie sénégalaise par le médecin-colonel Bamba Sissokho, otorhinolaryngologiste et chef du département "Tête et Cou" de l'Hôpital Principal de Dakar.

Dakar — Les patients sénégalais atteints d'une surdité profonde ou sévère pourraient dans un "futur proche" en finir avec ce handicap, grâce à la coopération entre l'Hôpital Principal de Dakar et le Groupe Otologico Piacenza, qui ouvre la voie à la pose d'implants cochléaires et à une prise en charge moins onéreuse de la surdité au Sénégal.

