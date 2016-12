Togo: Une délégation de la FTF au chevet des blessés

Mardi dernier, l'équipe de Foadan de Dapaong se déplaçait pour livrer un match avec Ange FC de Notsè. Malheureusement, l'équipe a eu un accident de circulation après Mango. Avertie, la Fédération Togolaise de Football et l'ensemble des autorités se sont mobilisées pour veiller aux bons soins des joueurs de cette équipe dont les blessés étaient admis à l'hôpital américain de Mango et d'autres au CHR de Dapaong.

La FTF, outre les dispositions nécessaires prises pour les soins, a dépêché une délégation ce jeudi 22 décembre 2016 pour s'enquérir des nouvelles autour de l'évolution des soins. La délégation conduite par Flindjoa Djabigou, membre du comité exécutif, président de la commission médecine sportive, a d'abord rendu visite aux blessés encore hospitalisés à l'hôpital américain de Mango puis a continué sa mission sur Dapaong où elle a tenue une conférence de presse pour expliquer aux autorités de la ville de Dapaong et aux populations, les circonstances dans lesquelles la FTF a appris la nouvelle et les actions entreprises pour organiser l'administration des soins aux blessés.

Pour le chef de la délégation, la FTF, aussitôt saisie, a pris des dispositions avec l'assurance GTA pour garantir des soins aux blessés. Aussi, elle a immédiatement annulé le match que Foadan allait pour livrer et a organisé cette mission pour apporter une enveloppe de 500 000 F CFA aux blessés pour continuer les soins. Pour M. Flindjoa, les actions de la FTF continuent afin de mener toute action nécessaire pour les soins appropriés aux joueurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, le capitaine de l'équipe a été évacué sur Lomé pour un scanner à la tête. Là aussi, les autorités du centre universitaire de Lomé et le colonel Kandaga, chef d'Etat Major des FAT, ont accueilli ce dernier et toutes les autorités lui rendent visite pour s'assurer qu'il y est bien soigné, a confirmé le chef de la délégation.

La délégation et les autorités administratives de la vile de Dapaong ont par la suite rendu visite aux blessés encore gardés au CHR de cette ville. Aussi, la délégation a rencontré les autres blessés non hospitalisés mais arrivés pour des soins. Le chef de la délégation leur a transmis le message de compassion, de cœur de la FTF et a prié pour leur rétablissement rapide. Par la voix de Nassam Alassane (joueur), l'équipe a remercié la FTF pour les moyens mis à disposition pour assurer leurs soins. Ils ont émis le vœu de voir la FTF poursuivre cette assistance jusqu'à leur rétablissement complet. « Nous nous sentons déjà réconfortés, voire guéris pour tout ce que nous voyons comme actions des autorités et de la FTF. Que Dieu garde tous ceux qui s'investissent pour nos soins », a déclaré Nassam.

Odanou Doble Omorou, président de la Ligue de Football Savanes Nord n'a pas manqué à son tour de relever les différentes actions menées par les uns et les autres pour alléger la souffrance des blessés.