Congo-Kinshasa: Ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques. Pierre Anatole Matusila - un homme providentiel !

C'est hier, jeudi 22 décembre 2016, que le Gouvernement de transition, coiffé par Samy Bandibanga a été investi à l'Assemblée Nationale. Le nouveau Ministre de l'énergie et ressources hydrauliques, Pierre Anatole Matusila y était présent. Cet analyste politique patenté, Président et Fondateur de plusieurs organisations qui œuvrent pour la restauration de la paix durable en RD Congo, a une expertise avérée et un parcours si riche pour répondre aux difficultés auxquelles sont confrontées les congolais dans le secteur de l'eau et électricité.

L'on s'imagine bien qu'au-delà de la vision synthétique du secteur énergique tel qu'elle a été tracée par le Premier Ministre, Pierre Anatole Matusila s'efforcera de la traduire en pratique et rendre opérationnels les grands projets du Gouvernement de la République en cette matière. Cela veut dire que l'énergie méritera bien une attention spéciale, tant elle est essentielle aux capacités de production et transformation, donc à la création de valeur ajoutée, tel qu'exprimé par le chef du Gouvernement.

L'accès à l'eau potable ainsi que l'irrigation des terres agricoles ne lui échappera en rien s'il faut s'en tenir à son dévouement à la cause sociale. L'énergie, étant un vecteur important de développement des communications essentielles au développement d'activités économiques, dans les villes et zones rurales se concrétiserait avec l'appui d'un partenariat public-privé important et la contribution de chacun dans l'opérationnalisation des projets en sourdine.

Pierre Anatole Matusila arrive, en effet, dans un contexte tendu de la vie socio-économique où des enjeux énergiques et ressources hydrauliques sont costaux. A cela s'ajoute la situation socio-économique des congolais qui laisse à désirer. Pour gagner son pari, chaque congolais devra mettre la main à la pâte. Cela veut dire que le gouvernement de la République est censé alimenter toutes les batteries susceptibles de permettre à ce « Ne Kongo » de pouvoir abattre un travail de titan. La population congolaise qui est la première bénéficiaire de l'eau et l'électricité jouera un rôle prépondérant en s'acquittant de ses devoirs citoyens pour fluidifier l'avancée du secteur de l'énergie en RDC.

La condition impérieuse demeure également l'assouplissement des vues au niveau de chaque camp politique aux fins de traverser, en toute quiétude, la période de transition politique ouverte il y a peu. C'est dans ce contexte que depuis un bon bout de temps, Pierre Anatole Matusila a toujours prôné l'idée d'un dialogue politique entre acteurs politiques devant éviter au pays un bain de sang. Il est l'un des pionniers à avoir analysé en profondeur les concepts «dialogue préventif» et «dialogue curatif» au sein de l'agora politique congolaise. A ce sujet, il a été le délégué de l'Opposition Politique au dialogue politique national et inclusif de la Cité de l'Union Africaine sous les auspices du Facilitateur togolais Edem Kodjo.

Défis immenses

Plusieurs défis attendent le nouveau ministre de l'énergie et ressources hydrauliques qui connaît pertinemment bien les nombreuses difficultés auxquelles la population est confrontée dans le domaine de l'eau et électricité. Cette problématique constitue un frein à son épanouissement intégral.

Selon les avis glanés auprès du public, on attend de lui la valorisation des énergies nouvelles (éoliennes) et renouvelables pour subvenir aux besoins des populations rurales et périurbaines. Ces dernières sont en manque criante d'eau et d'électricité. La concrétisation de grands projets du gouvernement est un facteur clé pour la relance de l'économie nationale. «On veut voir un Anatole Matusila de terrain et non de bureau comme il l'a toujours été. Au cas contraire, il ne va pas réussir sa mission », a avancé Eric Dimbu, voisin du Centre Kinois de Radiodiagnostic et d'Imagerie médicale. Dans son discours programme d'hier, Samy Badibanga en avait énuméré quelques-uns.

«Mon gouvernement entend par conséquent poursuivre la rénovation des réseaux de distribution urbains et des centrales électriques, indispensables à la production minière, en encourageant l'investissement privé, et surtout apporter à la population rurale, une énergie décentralisée et renouvelable, notamment par les panneaux solaires et les micros-barrages. L'énergie propre et renouvelable est aussi une priorité pour la protection de nos forêts, condition de notre développement durable», a souligné le premier ministre Samy Badibanga.

Homme Engagé

Médecin Directeur du Centre Kinois de Radiodiagnostic et d'Imagerie médicale jusqu'à ce jour, Matusila est né le 1er Juillet 1947 dans la province de l'Equateur. Il a été Médecin de l'équipe nationale de football les Léopards et chef de service de Radiologie à l'Hôpital Mama Yemo de Kinshasa ainsi que de celui des Cliniques Universitaires de Kinshasa. Il a été plusieurs fois président dans différentes structures congolaises. Il s'agit des organisations ci-après : le Conseil de l'Apostolat des Laïcs Catholiques du Congo (CALCC) ; le Conseil d'Orientation de la Campagne Nationale pour la Paix Durable en RDC (CNPD), l'Alliance des Bâtisseurs du Kongo ; le Pouvoir Organisateur de l'Université Kongo ; l'ASBL «Forces Sociales Nouvelles » ; Société Civile Unie du Congo etc. Il est l'initiateur de la Fondation Pierre Anatole Matusila. Il est nommé ministre pendant qu'il était député national élu de Madimba.

Manuels sur le Dialogue Intercongolais

De ses manuels publiés sur le dialogue, on peut notamment retenir : Dialogue Intercongolais De Gaborone à Addis-Abeba ; Restitution aux Forces Vives de la Nation (Janvier 2002) ; Regard sur le Dialogue intercongolais de Sun City : trois perspectives (2002) ; Dialogue Intercongolais De Sun City I à Sun City II ; Pretoria : Etape décisive (avril 2003). Il a eu à publié plusieurs analyses sur le dialogue politique en RDC.

Il a animé plusieurs symposiums et activités scientifiques dans le domaine médical, notamment, en radiologie, radiographie et imagerie médicale. Pierre Anatole Matusila a médaillé d'honneur de la Société Congolaise de Radiologie et de la Société de Radiologie d'Afrique Noire Francophone. Il a aussi reçu le diplôme de distinction honorifique par l'Association BANA KIN pour notre contribution dans le domaine médicale à Kinshasa. Il a été candidat indépendant à présidence en 2006.