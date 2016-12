analyse

Badibanga Ntita Samy est le nouveau Premier ministre de la République Démocratique du Congo. A la tête d'une équipe gouvernementale de 67 membres, il a été hier, jeudi, 22 décembre 2016, devant la Représentation nationale, pour présenter le programme d'action de son Gouvernement.

Dès l'abord, le Premier ministre a décliné les trois missions cardinales lui confiées par le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, à savoir : la consolidation de la cohésion nationale ; l'organisation des élections et, enfin, l'amélioration des conditions sociales de la population. Par la suite, il s'est longuement étalé sur les axes prioritaires de son action. En politique, nul doute que face à la déchirure de la classe politique liée aux divergences sur la gestion du pays au terme du second et dernier mandat de Joseph Kabila, Badibanga Ntita a rassuré les Députés nationaux d'œuvrer pour la cohésion nationale. Objectif affiché, ramener au bon sentiment, pour l'intérêt de la nation, tous ceux qui évoluent à contre courant. Il croit, par ailleurs, que les travaux, sous les bons offices des Evêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), pourront servir de facteur déterminant.

Encore que ces derniers ont fixé au 24 décembre prochain la date butoir de la fin des discussions directes, avec obligation de rendre public les résultats, et de dire, en cas de non conclusion d'un accord, quelle est la partie qui va endosser la responsabilité de l'échec. Dans le secteur de la défense et sécurité, priorité sera accordée à la cessation des foyers de tension à travers le pays, singulièrement à Béni, Butembo et Lubero, dans la partie Est du pays. Il en est de même au centre du pays notamment, au Kasaï central. Seront mis en œuvre tous les moyens pour que le mal soit éradiqué à la source.

Un autre axe est celui des droits de l'Homme, où des efforts seront déployés pour éviter des procès politiques. La décentralisation, le réchauffement de la diplomatie ne seront pas omis. Au plan économique et financier, le Premier Ministre, conscient de la déliquescence des agrégats macroéconomiques, a préconisé trois solutions. D'abord, la diversification de l'économie. Ensuite, la mobilisation des ressources, tant à l'interne qu'auprès des partenaires extérieurs traditionnels et, enfin, la redistribution de la richesse. Dans les entrefaites, Badibanga Samy a donné des promesses. La gratuité de l'enseignement à l'école primaire, celle des soins de santé pour les enfants ayant au moins 5 ans, ainsi que de l'accouchement.

En somme, il a été soutenu que c'est un bon discours. Il reste qu'il faut l'adapter aux réalités socio-économiques du moment et à l'impératif du temps accordé à ce gouvernement. D'aucuns ont soutenu qu'il ne devait pas aller au-delà de 16 mois. Quelles sont les chances de réussite de ce Gouvernement? Si la volonté affichée par le Premier ministre peut constituer un atout majeur, la structure du Gouvernement peut être un handicap. Les ministères de souveraineté sont tenus par des personnalités lui imposées et dont il n'aura pas l'effectivité de contrôle, soutient un analyste politique.

Par ailleurs, le discours de cohésion qu'il développe est de loin proche de ceux d'autres ministres reconduits ou permutés. Pareil sur le plan de la diplomatie, où c'est plutôt un discours nationaliste et souverainiste qui est développé, entraînant une fracture avec les partenaires extérieurs traditionnels. Voilà quelques pesanteurs auxquels Samy Badibanga devra faire face, au-delà du bon discours prononcé devant la représentation nationale.