Cote d'Ivoire: Construction du stade Olympique d'Ebimpé - Le Premier ministre Duncan a lancé les travaux, hier

42 ans sous Felix Houphouët-Boigny, l'idée de réalisation du projet de la construction du stade Olympique d'Ebimpe sera enfin traduite en acte. La cérémonie officielle de lancement des travaux a eu lieu, hier, sur le site d'Ebimpe.

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a lui même lancé le premier coup de pelle sous le regard du ministre des Sports et des loisirs, Albert François Amichia, de Mme Qian Li Xia , chargée d' affaires, représentant l' Ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire , Sem Tang Wei Bin, et l 'ensemble du mouvement sportif ivoirien et les autorités administratives locales et coutumières d'Anyama. Avant le coup de pelle du chef du gouvernement ivoirien, une présentation du projet de ce joyau architectural a été faite.

Don de la République de Chine à hauteur de 67 milliards de Fcfa. Le stade Olympique d'Ebimpe sera bâti sur une superficie de 27 ha et comprendra un village olympique et un stade de forme de nid d' oiseau de 60 000 places. Dans son allocution de bienvenue, le maire d'Anyama a exprimé toute sa gratitude au gouvernement ivoirien d'avoir porté son choix sur Ebimpe avant d'indiquer que "ce stade va faire le bonheur de tous les amoureux du sport et l'avantage de faire connaitre cette belle cité au monde entier ».

Pour le ministre Albert Amichia " la construction de ce stade vient à son heure" afin de permettre à la Côte d'Ivoire de répondre désormais aux exigences des infrastructures sportives internationales. C'est pourquoi, le chef du gouvernement ivoirien donnera l'assurance que "la Côte d'Ivoire est en ordre de bataille pour l'organisation de la Can 2021 et cela, grâce à la volonté et l'engagement personnel du Président Ouattara.

" La Représentante de l'Ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Mme Qian Li Xia, chargée d'affaires, a indiqué que d'ici peu, la Côte d'Ivoire sera dotée de l'un des plus grands stades de l'Afrique. "Je suis impatient de voir épanouir les Éléphants dans ce beau stade qui le méritent bien. La représentante de la diplomatie chinoise a rappelé les bonnes relations entre les deux pays et que la Chine restera fidèle dans sa volonté d'aider au développement de l'Afrique ». Notons que la durée d'exécution des travaux est de 34 mois.