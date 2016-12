Sénégal: L'Etat invité à accélérer l'adoption de la loi sur la pratique de la médecine traditionnelle

"On nous a fait savoir que le projet de loi est sur la table du Conseil des ministres et nous pensons qu'il est temps que l'Etat sénégalais fasse preuve de bonne volonté pour l'adoption et l'application de ce projet de loi", a plaidé Abdoulaye Ndaw.

"Cela demande de la part de l'Etat, qui a cette mission régalienne de protection et de préservation de la santé des populations, d'agir vite et de mettre fin à [la] publicité qui gangrène la médecine traditionnelle."

Selon lui, vu les enjeux éthiques autour du médicament et notamment ceux relatifs aux médicaments de la rue, "il est de notre devoir de participer à l'effort national de sensibilisation et de conscientisation des cibles bénéficiaires des produits thérapeutiques à usage humain".

Copyright © 2016 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.