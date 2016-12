Burkina Faso: Noël - Genèse d'une fête controversée

La Bible, ni aucun texte chrétien, ne précise quel jour de l'année est né Jésus-Christ. Il aura fallu plutôt attendre plus de trois siècles et demi, après le début de l'ère chrétienne, pour que Noël devienne une fête religieuse officielle et encore deux siècles pour être généralisée. Sans aucun fondement biblique, Noël n'est donc rien de moins qu'une célébration autour d'une date convenue et fausse de la naissance du «Sauveur du monde».

Les fidèles chrétiens du Burkina Faso célèbrent, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde entier, la naissance du Christ, communément appelée fête de Noël. Des millions de croyants protestants et catholiques sacrifient ainsi chaque année à la tradition, sans se soucier du fondement scripturaire ou non et de l'origine des pratiques païennes qui se cachent derrière Noël. Les évangiles ne nous donnent, en effet, aucune indication précise ni sur l'année, ni sur le mois, ni sur le jour où elle a eu lieu. Si nous lisons la Bible, nous voyons qu'à la naissance de Jésus, les bergers gardaient leurs troupeaux, dehors la nuit (Luc 2:8-12). Les bergers, en Palestine, ne passent pas les veilles de la nuit «à la belle étoile» pendant la période hivernale. Les animaux sont parqués dans des enclos parfois couverts qui sont surveillés par les bergers logés sous la tente. D'après le verset huit du deuxième chapitre de l'Evangile de Luc, l'automne n'avait même pas commencé.

Ce qui écarte ipso facto toute hypothèse d'une naissance du «Sauveur du monde» au milieu du mois de décembre. Alors pourquoi décembre ? Comment en est-on arrivé à accepter Noël comme étant une fête «chrétienne» à l'image de la Pâques ? En l'an 200, selon plusieurs sources historiques, se propage dans l'Empire romain un culte païen qui inquiète beaucoup l'Eglise. Le dieu Mithra, divinité indo-iranienne apparue vers 1500 ans avant Jésus-Christ, jouit d'un regain d'intérêt et est vénéré partout dans le bassin méditerranéen. A tel point que l'Empereur Aurélien (270 - 275) envisage d'en faire le dieu officiel de l'Empire romain. En 274, il officialise donc cette religion et érige même à Rome un splendide temple dédié à Mithra. En réalité, cette démarche du monarque relève d'un pur calcul politique. Officialiser le culte de Mithra revient à apaiser l'Empire (notamment les peuples fédérés) en proie à de nombreuses révoltes... La date du 25 décembre est ainsi retenue pour célébrer la naissance du dieu-Soleil (Mithra) à travers des jeux somptueux. Face à l'ampleur du phénomène Mithra, les autorités religieuses de l'époque, inquiètes, décident d'instaurer une toute nouvelle fête (la naissance de Jésus) pour contrer l'influence croissante de la divinité païenne.

Noël, une fête non biblique

La date du 25 décembre est tout naturellement choisie pour faire un peu d'ombre au dieu-Soleil et par ricochet à la fête de la renaissance du Soleil Invaincu (Sol Invictus), le solstice d'hiver et les Saturnales romaines qui avaient également toutes lieu le 25 décembre ! Le Christianisme (devenu religion d'Etat), appuyé par l'Empereur Constantin (306 - 337), gagne petit à petit du terrain sur le mithraïsme qui tombe bientôt dans l'oubli... Noël est officiellement fêté la première fois le 25 décembre 354, une date proche du solstice d'hiver (date à partir de laquelle les jours se rallongent). Pour l'Eglise, cette période est symbole de lumière et de renaissance, comme le Christ. Bien avant l'apparition du christianisme, faut-il le souligner, l'époque du solstice d'hiver était déjà une période charnière de l'année, qui regroupait de nombreuses croyances païennes relatives à la fertilité, la maternité, la procréation et l'astronomie. Aussi, tous les éléments de la fête, tels que la dinde, le sapin décoré, les cartes de Noël, le père Noël (extension du Saint-Nicolas alémanique et nordique, revisité dans les années 50 par la marque de boisson Coca-Cola !), la bûche de Noël, le houx, les cloches et les chants de Noël, ont été empruntés à différents peuples païens et se sont fondus jusqu'à faire partie intégrante du 25 décembre. L'origine du sapin de Noël, tel qu'on le connaît, vient, par exemple, d'une tradition alsacienne vieille de quelques siècles. On retrouve plusieurs fois l'idée de l'arbre sacré, chez les druides (le chêne), les Egyptiens (le palmier). Les Romains décoraient le sapin avec des baies rouges durant la période des Saturnales.

De ce qui précède, il apparaît de manière incontestable que Noël est tout, sauf une fête chrétienne. Nous avons tout simplement affaire à une célébration laïque, civile et profane sans aucune once de biblique ou de spiritualité. En définitive, il est affligeant de constater qu'une grande partie de la chrétienté se soit laissée empaler par ces coutumes et ces traditions qui nous viennent directement des anciennes civilisations païennes. La Bible, la Parole de Dieu, est pourtant assez explicite à ce sujet. «N'imitez pas la voie des nations [ou des païens]. C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous annulez ainsi la Parole de Dieu au profit de votre tradition» (Jérémie 10 :2 ; Matthieu 15 : 9, 6).

Sources : La Bible Scofield, Encyclopaedia Britannica (11e édition), Wikipédia