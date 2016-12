Burkina Faso: Dengue - La campagne de destruction des gîtes de moustiques lancée

Le lancement des activités d'identification et de destruction des gîtes de moustiques au sein des hôpitaux et dans les environnants a eu lieu le 22 décembre 2016, dans l'enceinte du Centre médical de Somgandé, au secteur n°25 de l'arrondissement n°4 de Ouagadougou.

La ville de Ouagadougou fait face à une épidémie de dengue depuis le mois de septembre 2016. A la date du 19 décembre 2016, 2064 cas suspects ont été identifiés dont 20 décès enregistrés dans les formations sanitaires. Une situation qui a contraint le ministère de la Santé à déployer un arsenal de mesures pour mettre fin à l'épidémie. C'est ainsi que le département a décidé de la prise en charge gratuite des cas graves dans les hôpitaux et la dotation de tests de diagnostics rapides. En plus de ces mesures, le ministère a estimé que la lutte anti-vectorielle est une stratégie majeure. Une stratégie comportant trois volets que sont la pulvérisation intra-domiciliaire, spatiale et la destruction physique des gîtes dans les hôpitaux et dans les ménages. C'est ce volet qui a fait l'objet de cérémonie de lancement officiel, le 22 décembre 2016 par le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers.

Selon le représentant du ministre de la Santé, Dr Mété Bonkoungou, la destruction des gîtes, lieux de reproduction des moustiques, reste la pierre angulaire de la lutte contre l'Aèdes. Il a soutenu que le moustique se reproduit dans les eaux stagnantes contenues dans les récipients et objets non couverts tels les canaris d'eau non couverts, les pneus abandonnés, les boîtes diverses, les briques creuses, les abreuvoirs des animaux, les poupelles des pots de fleurs, les trous des arbres... « Le lancement des travaux de destruction des gîtes concerne aujourd'hui la ville de Ouagadougou et notamment les hôpitaux de Yalgado, Kossodo et Bogodogo », a précisé Dr Bonkoungou. L'occasion a été saisie par le représentant du ministre de la Santé, pour traduire toute sa gratitude à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui l'accompagnent dans cette vaste campagne.

Des partenaires qui ont d'ailleurs réaffirmé leur volonté de rester aux côtés du gouvernement burkinabè pour vaincre cette maladie. Il s'agit en l'occurrence du consortium Alima, de l'ONG Keoogo et de SOS Médecins. « Lorsque le ministère de la Santé s'est inquiété de la situation de la flambée de la dengue et a fait appel aux PTF, le consortium Alima-Keogo-SOS Médecins a répondu en fournissant 2100 tests de diagnostics rapides et de médicaments pour la prise en charge gratuite des cas simples et compliqués », a confié le chargé de développement des programmes des ONG Alima-Keoogo et SOS Médecins, Ousmane Sawadogo. Il a, par ailleurs, laissé entendre que leur appui a débuté le 18 novembre et se poursuit jusqu'au 26 décembre.