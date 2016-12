Burkina Faso: Pasteur Jean-Baptiste Rouamba - "Rien ne peut justifier le refus d'un chrétien de célébrer Noë"

Les chrétiens sont de plus en plus nombreux à bouder la célébration de Noël sous prétexte qu'elle est une fête païenne. Pour en savoir davantage sur l'origine et le sens de cet événement, Sidwaya a rencontré le pasteur principal de l'église centrale des Assemblées de Dieu, Jean-Baptiste Rouamba. Il a situé, à cette occasion, les enjeux de la célébration de l'anniversaire de la naissance de Jésus.

Chaque année, les chrétiens du monde entier célèbrent Noël, le 25 décembre. Mais de nos jours, tous ne parlent plus le même langage en ce qui concerne sa célébration. De plus en plus de fidèles refusent de fêter Noël pour diverses raisons. Selon le pasteur Jean-Baptiste Rouamba, si l'on s'en tient à son origine, Noël n'est pas une fête chrétienne. De plus, aucun passage biblique ne fait mention de cette fête, d'où la réticence de certains croyants au sujet de sa célébration. La preuve est que Jésus lui-même n'avait jamais, de son vivant, célébré son anniversaire. Et puis, foi du pasteur Rouamba, il n'est même pas né un 25 décembre comme veut le faire croire une certaine acception.

«C'est seulement une date symbolique retenue par les hommes pour sa célébration. Sinon, à l'origine c'était une fête païenne », insiste pasteur Rouamba.

A l'écouter, c'est sous l'empereur Constantin que l'ordre préétabli a été bouleversé par l'apport d'une touche particulière à cette fête païenne devenue la plus grande fête chrétienne au monde par la force des choses. Et à partir du 4e siècle jusqu'à présent, assure-t-il, on n'a jamais cessé de célébrer le Noël. De l'avis du pasteur, les chrétiens ont voulu rendre beaucoup plus spirituelle cette fête païenne en l'associant simplement à la naissance de Jésus.

Le premier cadeau de Dieu à l'humanité

Si au Burkina certaines dénominations récusent sa célébration, à l'heure actuelle, pasteur Rouamba pense, quant à lui, le contraire. Il est favorable au maintien de la célébration de la Noël parce que Jésus est venu annoncer un message de salut. «L'ange a dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés», rappelle Dr Rouamba. Et de poursuivre : «Il est important que l'on reconnaisse que tout a commencé avec la naissance de Jésus. S'il y a des dénominations qui ne fêtent pas Noël, je crois qu'elles ont raté une telle occasion, celle de manifester l'amour de Dieu pour le prochain ». A l'entendre, il n y a aucune raison qui puisse justifier le refus d'un chrétien de célébrer le Noël.

C'est pourquoi il exhorte les uns et les autres, à commémorer, à l'unisson, la Nativité comme cela a été fait au moment de sa naissance. «Je me dis que si les mages, les bergers et les anges ont célébré la venue de Jésus, nous aussi nous devons la célébrer en l'adorant à notre manière», soutient-il. Toutefois, nombreux sont ceux qui festoient sans pour autant comprendre le sens de Noël. A ceux-là, le pasteur Rouamba dit ceci : «Le premier sens de Noël c'est que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et si on comprend ce message, la fête aura son sens».

Pour lui, si tous avaient compris cela, la fête concernerait tous les jours de l'année, parce que l'autre nom de Jésus c'est Emmanuel (qui signifie Dieu avec nous). « Dieu n'est pas avec nous seulement le 25 décembre, il est avec ses enfants tous les jours comme Jésus lui-même l'a dit», affirme-t-il.