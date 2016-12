Burkina Faso: Produits de grande consommation - Les prix et les poids contrôlés

Estimant, de prime abord, de qualité douteuse, ledit riz, les agents de la DCRF ont donc décidé de son retrait dans le circuit de vente. Et le conseiller des affaires économiques, Madou Dango, d'expliquer que le dossier va être étudié en profondeur afin de situer les responsabilités et convenir de la décision qui sied. Au niveau de la vérification du poids des produits, de manière générale tout est aux normes, a rassuré l'agent de la direction de la métrologie, Keta Soré.

A « Faso Market », ce sont des sacs de riz de marque « Sister grâce » qui ont été saisis sur les lieux, car ne possédant aucune date de production ni de péremption. Sur les raisons de la présence de ce produit dans les rayons de vente, le gérant de «Le Corniche», Mamadou Traoré s'est justifié en ces termes : «Nous nous sommes approvisionnés auprès de tierce fournisseurs et par manque d'inattention, celui qui a fait les achats n'a pas vérifié les dates. La marchandise s'est introduite dans nos rayons sans qu'on ne s'en rende compte». Selon le gérant de l‘alimentation « Faso market » qui a évoqué aussi le même argument, «le fournisseur en question sera contacté afin de mieux comprendre la raison de cette anomalie et régler le problème ». µ

En procédant à ces contrôles il s'agit aussi, a-t-il poursuivi, de maîtriser d'une part les prix des produits de grande consommation et d'autre part de s'assurer que ceux en vente sont de qualité afin de garantir la sécurité du consommateur. Dans le secteur n° 44 de l'arrondissement n° 10, les alimentations Faso Market et le Corniche ont été les cibles d'une des équipes des agents de contrôles. Si dans les deux centres, la plupart des produits vérifiés sont conformes aux normes, quelques anomalies ont cependant été observées. Dans l'alimentation «Le Corniche», il a été noté l'absence des prix sur les emballages du sucre granulé.

A la veille des fêtes de fin d'année, le ministère en charge du commerce à travers sa Direction de contrôle économique et de la répression des fraudes (DCRF) veut faire de la lumière sur l'écoulement des produits de grande consommation dans la ville de Ouagagoudou. Le jeudi 22 décembre 2016, une équipe de ladite direction est allée sur le terrain afin de contrôler les prix, la qualité primaire et les poids de ces produits.

Les agents de la Direction de contrôle économique et de la répression des fraudes (DCRF) ont procédé, le jeudi 22 décembre 2016 à Ouagadougou, à un contrôle des prix, de la qualité primaire et des poids des produits de grande consommation dans la ville.

