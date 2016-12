Burkina Faso: Les Crèches - Les préconstruites, la préférence des enfants

Depuis quelques années, les enfants ne s'adonnent plus à la construction de crèches à la veille de Noël. Chose qui semble s'expliquer par la présence de plus en plus grandissante des crèches préconstruites sur le marché.

Des années auparavant, à Ouagadougou, l'approche de Noël rimait avec la confection de crèches à la devanture de la plupart des cours. A cette occasion, des bambins de tous âges s'y livraient à cœur joie, rivalisant d'ardeur à qui fera la plus belle crèche. Aujourd'hui, cette image d'Epinal tend peu à peu à disparaître avec l'arrivée des crèches préfabriquées. S'ajoutent à cela de multiples raisons évoquées par les premiers concernés.A l'image de Franck Ouédraogo, élève en classe de 3e, de plus en plus d'enfants préfèrent, en effet, acheter une crèche par manque de temps pour la construire. «Je n'ai pas assez de temps pour la construction d'une crèche. Car, il y a des leçons à apprendre, des devoirs de classe à faire. Je suis également des cours de Karaté les samedis et dimanches» confie-t-il.

A cet agenda chargé, le jeune homme ajoute que le nombre de jours entre le début des congés du premier trimestre et la fête de Noël, est relativement court. «Les 3 ou 4 jours avant le 25 décembre sont insuffisants pour aller chercher de la terre, confectionner les briques, construire une crèche et l'embellir avant le jour J » affirme-t-il. Les parents seraient à l'origine de l'abandon de la construction de crèches. Ceux-ci mettraient en avant des questions de salubrité, de sécurité et un mauvais usage des outils de la maison. C'est du moins l'explication donnée par Vincent Kaboré, à qui ses parents ont interdit toute érection de crèche. «Mes parents ont promis de m'acheter une crèche déjà faite. J'aurai voulu, pourtant, construire une crèche de mes mains pour accueillir le petit Jésus», confie-t-il, l'air triste.

«Pourquoi construire ce qu'on peut acheter ?»

La rareté des matériaux de construction est aussi pointé du doigt par les enfants pour expliquer la ruée vers les préconstruites. « Il faut aller de plus en plus loin pour trouver de la terre et les moyens pour y aller posent un véritable problème », laisse entendre un autre garçon, Elie Yanogo. Venues se procurer une «grotte» auprès d'un vendeur, les sœurs Marie et Vanessa Koanda reconnaissent, quant à elles, que l'idéal est de pouvoir construire leur crèche. «Malheureusement nous n'avons ni frère ni cousin pour nous aider à construire une crèche», regrettent-elles. Pour les sœurs Koanda, les crèches achetées offrent l'avantage d'être réutilisables si elles sont soigneusement conservées. «Pourquoi construire ce que tu peux acheter ? », interroge un vendeur de crèches, Isaac Zongo.

Pour son collègue, François Dakissaga alias Terra, plus personne n'a le temps d'apprendre aux enfants à confectionner des crèches. La panoplie des «théories» des procrèches préfabriquées est cependant battue en brèche par Arthur Kontongom, élève en classe de 3e. Occupé à la construction d'une crèche et aidé de son petit-frère, le «petit maçon», l'air enthousiaste, soutient, avoir toujours du plaisir à construire une crèche de ses propres mains. Toutefois, renchérit-t-il, je comprends les enfants qui achètent des crèches. «Car, construire une crèche peut parfois coûter cher. Le prix à mettre pour l'achat des matériaux comme la terre, les briques faites de ciment pour faire le pilier sur lequel la crèche doit être construite, la peinture et bien d'autres objets peuvent valoir et même dépasser le prix d'une grotte déjà confectionnée».