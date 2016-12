Burkina Faso: Lutte contre la drogue en milieu jeune - La "guerre" est engagée

L'Association des jeunes leaders pour le développement a organisé, le samedi 17 décembre 2016 dans le quartier Samandin à Ouagadougou, une campagne de sensibilisation contre la drogue.

Selon le rapport 2015 des Nations unies, l'on à 246 millions de personnes, soit une personne sur vingt (15 et 64 ans), a consommé de la drogue illicite en 2013. Ce phénomène n'a pas épargné le Burkina Faso considéré comme plaque tournante du trafic en Afrique de l'Ouest. C'est pour sensibiliser la jeunesse aux effets néfastes des stupéfiants que l'association des jeunes leaders pour le développement a organisé, le samedi 17 décembre 2016, une campagne de sensibilisation contre la drogue.

Placée sous le thème : « Jeunesse sans drogue », cette journée vise selon la présidente de l'association, Fadilatou Kaboré, à conscientiser les habitants du quartier Samandin notamment, les jeunes, sur les conséquences de la consommation de la drogue. « Nous avons remarqué que dans ce quartier, la consommation de la drogue est élevée d'où, cette campagne de sensibilisation », a-t-elle avoué. Selon elle, la situation est trop préoccupante, car en plus des jeunes, certains mineurs se sont mêlés à la "danse". Projection de film, animation avec des artistes, diffusion de message ont été au programme de cette activité. Soutenu dans cette première aventure par l'artiste-musicien Oskimo, celui-ci a affirmé que la cause est noble.

Car, cela fait 9 ans qu'il mène la lutte. Et, « cela me réjouit de voir que de plus en plus des jeunes comprennent que dans leur quartier, le fléau existe et qu'il faut le combattre. C'est vrai que je n'ai pas de moyens financiers pour les soutenir, mais à travers ma voix, je voudrais juste leur apporter ma modeste contribution », a souligné l'artiste Oskimo. Selon lui, lorsqu'on parle de marijuanas, de cocaïne, les jeunes n'ont pas les moyens de s'en procurer.

Mais, ils se retournent très souvent vers d'autres types de drogues tels que les amphétamines, les tramadoles, les « missiles»... qui sont aussi bien des produits très nocifs pour la santé. C'est pourquoi, il a invité toutes les bonnes volontés à mettre la main à la pâte parce que la lutte contre la consommation de la drogue est un combat de longue haleine. L'artiste-musicien a expliqué que "Oskimo Tour" est en préparation et c'est pour le 15 au 22 avril 2017 et va concerner les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Kongoussi, Yako et Gourcy avec pour parrain le ministre de la Santé.