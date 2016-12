Burkina Faso: Commission de l'UA - Abdoulaye Bathily défend sa candidature au Burkina

Le candidat unique de la CEDEAO au poste de président de la Commission de l'Union africaine (UA), le Sénégalais, Abdoulaye Bathily, a échangé, le mercredi 21 décembre 2016 à Ouagadougou, avec la presse burkinabè autour de ses ambitions pour le continent.

En pleine campagne, le candidat unique de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) au poste de président de la Commission de l'Union africaine (UA), Pr Abdoulaye Bathily, 69 ans, multiplie les voyages dans la perspective de l'élection, prévue au prochain sommet de l'institution en fin janvier 2017 en Ethiopie. Séjournant au Burkina Faso, il a défendu sa candidature face à la presse, le mercredi 21 décembre 2016 à Ouagadougou. «Ma candidature entre en droite ligne de mon engagement pour les peuples africains depuis des décennies. Je ne suis pas un candidat de circonstance, motivé par des intérêts égoïstes. Je suis candidat pour apporter ma contribution à la mise en place d'une Union africaine plus dynamique au service des gouvernements et des populations du continent», a justifié d'emblée le Pr Bathily.

Ce panafricaniste dans l'âme, titulaire d'un PHD en histoire et d'un Doctorat d'Etat en Lettres et Sciences humaines, entend mettre à profit son parcours professionnel impressionnant, pour gagner la confiance des chefs d'Etat à la future élection. Parlementaire, ministre, syndicaliste, leader dans le milieu associatif, écrivain, consultant sur diverses questions africaines, Envoyé spécial de l'UA, représentant du secrétaire général de l'ONU, le Pr Bathily a une carrière « bien remplie » qui pourrait servir à changer le destin de l'Afrique, à l'entendre. Il envisage, une fois élu au prestigieux poste de président de la Commission de l'UA, bâtir son action autour de quatre priorités. En l'occurrence, la paix et la sécurité, la problématique des transitions démocratiques, l'intégration économique régionale et la promotion des droits des femmes. Pour le Pr Bathily, la paix et la sécurité sont des questions cruciales pour l'Afrique, à l'heure où le terrorisme monte en puissance. «Aucun pays ne peut résoudre à lui seul la question du terrorisme. Si l'UA améliore son approche de la question, on pourra donner plus de quiétude aux citoyens africains», a-t-il affirmé. Nanti d'un brevet de préparation militaire supérieure et de parachutiste, il a ajouté que les forces armées africaines ont besoin d'être restructurées et réorientées, pour faire face à cette guerre asymétrique.

Sortir l'Afrique de la pauvreté

Sur la question des transitions démocratiques, le Pr Bathily trouve qu'il y a urgence à agir. «Si on ne résout pas les questions de transitions démocratiques en Afrique, de manière rationnelle, des pays vont s'enliser dans le chaos», a-t-il martelé, citant par exemple le cas récent de la Gambie, où le président Yaya Jammeh refuse de quitter le pouvoir malgré une défaite électorale. La question de l'intégration économique régionale tient à cœur le candidat de la CEDEAO. Son constat est qu'en 50 ans d'indépendance, l'Afrique croupit toujours dans la misère, comme si son sort était scellé. «Il est fondamental que les Africains puissent se nourrir eux-mêmes et vivre dans de meilleures conditions. Il est possible d'inverser la tendance en transformant qualitativement nos économies», a - t-il soutenu. Le Pr Bathily espère que ses idées vont prospérer auprès des dirigeants du continent africain, et faire de lui, le prochain président de la Commission de l'UA, face aux quatre autres candidats. Il s'agit des ministres des Affaires étrangères du Bostawana, Pelonomi Venson-Moitoi, de Guinée-Equatoriale, Agapito Mba Mokuy, du Kenya, Amina Mohamed Jibril et du Tchad, Moussa Faki Mahamat.

Les chefs d'Etat parviendront-ils à dégager un consensus autour d'une candidature au sommet de fin janvier 2017 ? «Il n'est pas concevable que les chefs d'Etat ne puissent pas élire un candidat», a-t-il répondu. D'ailleurs, le Pr Bathily ne minimise pas ses chances. «Si le choix est fait sur la base du mérite, il n y a pas de doute que ma candidature sera considérée, vu mon expérience», croit-il savoir. Dans la foulée, il a reconnu une rupture de confiance entre l'UA et les citoyens africains. «Dans la perception, il y a une rupture de confiance entre l'UA et les populations. Les africains ne sentent pas la vie de l'UA à part les sommets. Il y a la nécessité de communiquer sur les actions de l'UA. Nous devons redoubler d'efforts pour qu'elle soit perçue comme une organisation, qui s'intéresse aux réalités des populations», a-t-il commenté.