Burkina Faso: Développement des compétences des jeunes - Constat à Bobo-Dioulasso

Les membres du comité de pilotage du Projet emplois des jeunes et développement des compétences(PEJDC) ont visité, le 15 décembre 2016 les réalisations faites par le programme à Bobo-Dioulasso. Les responsables dudit projet disent être satisfaits des résultats atteints.

Les membres du comité de pilotage du Projet emplois des jeunes et développement des compétences (PEJDC) se sont d'abord rendus, le 15 décembre 2016, sur la route de Léguéma au secteur 14 de Bobo-Dioulasso. Cette voie, auparavant impraticable, a été refaite. Ce sont des jeunes qui ont exécuté les travaux de réhabilitation de cette route qui relie Bobo-Dioulasso à Léguéma, à la grande satisfaction des usagers comme Abdoul Gansoré, enseignant dans un lycée riverain à ce tronçon. Les membres du comité ont également rendu visite aux jeunes qui s'activent à débarrasser les caniveaux de leurs ordures dans plusieurs secteurs de la ville de Sya. Outre le terrain, les membres du comité se sont également rendus dans un centre de formation où près de 500 jeunes se forment au métier du transport. La formation est assurée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso sur demande de l'Organisation des transporteurs routiers du Faso (OTRAF).

Le coordonnateur du Projet emplois des jeunes et développement des compétences, Abdoudramane Traoré se dit satisfait des différentes réalisations du programme dans la cité de Sya. « Bobo-Dioulasso est un site d'intérêt pour le projet. Nous sommes satisfaits au vu de ce qui se passe dans la ville. Le projet a rendu certaines routes praticables et a permis de curer certains caniveaux », a souligné M. Traoré. Madeleine Konaté, 2e adjointe au maire de Bobo-Dioulasso a dit avoir apprécié les actions du projet dans la ville. « Les travaux se déroulent normalement et ces actions entrent en droite ligne de la politique du maire de la commune qui veut faire de Bobo-Dioulasso une ville assainie », a dit Mme Konaté. Elle a traduit sa reconnaissance au projet qui, en plus de contribuer à la réalisation d'ouvrages, apporte une solution au problème d'emploi des jeunes en améliorant leur accès à des emplois temporaires et en renforçant leur compétence par la formation professionnelle et la formation en entrepreneuriat.

Plus de 46 800 jeunes à former

Le Projet emplois des jeunes et développement des compétences a, d'ailleurs pour objectif, de favoriser l'accès à des emplois et l'acquisition de compétences professionnelles aux jeunes de 16 à 35 ans en vue de leur offrir des opportunités d'insertion durable dans le marché du travail. Il vise de façon spécifique, entre autres, à améliorer l'accès des jeunes à des emplois temporaires à travers des Travaux à haute intensité de main d'œuvre (THIMO), et à renforcer les capacités institutionnelles pour améliorer la base de connaissances sur l'emploi des jeunes. Il vise 46 800 jeunes bénéficiaires. Ainsi le projet compte employer, au titre des THIMO, 31 000 jeunes, entretenir 60 kilomètres de routes, réhabiliter 240 kilomètres de pistes villageoises, construire 16 ponts et réaliser 2 400 hectares de forêt.

En matière de développement des compétences, le PEJDC entend contribuer à la construction de centres de formation en alternance (BTP, tourisme et hôtellerie) et assurer la formation professionnelle en alternance de 1 800 jeunes, et à la demande de 2000 autres. De plus, le projet compte assurer la formation en apprentissage de quatre mille jeunes et de huit mille en entreprenariat. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de F CFA, le PEJDC a commencé en 2014 et doit prendre fin en 2018. Il couvre les communes urbaines de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya et Manga et quatre autres commune rurales de la région du Nord et deux du Centre-Sud pour les THIMO et l'ensemble du territoire pour le développement des compétences.