Burkina Faso: Le sapin - Un symbole créé par l'Eglise protestante

En effet, le sapin faisait partie des cultes païens des Romains. Un grand conifère était installé à cette occasion dans les temples pour fêter le solstice d'hiver. Les Romains conféraient des pouvoirs magiques à cet arbre qui résiste au froid et conserve sa parure au moment où le reste de la nature semble morte. La propagation de cette tradition découle de la période de la Réforme. Les protestants ont ainsi adopté le sapin comme symbole de Noël pour lutter contre les représentations des crèches catholiques. Martin Luther aurait eu le premier, l'idée de le décorer de bougies, pour se rappeler que le Christ est la lumière du monde. De même, l'étoile au sommet du sapin évoque l'Etoile de Bethléem qui guida les rois mages jusqu'à l'enfant Jésus. S'il est rentré rapidement dans les usages des pays protestants, les Etats catholiques comme l'Italie et l'Espagne n'ont adopté le sapin qu'au 20e siècle. Aujourd'hui, la fête de Noël est représentée par un sapin et une crèche au sein de l'Eglise catholique et de la plupart des églises évangéliques.

La mondialisation aidant, nombreuses sont les familles chrétiennes, au Burkina Faso et partout ailleurs dans le monde à décorer un sapin de Noël pour accueillir le petit Jésus. Symbole de la célébration de la naissance du Christ sauveur, le sapin est pourtant une tradition païenne, christianisée dans certaines Eglises chrétiennes locales en Europe tout au long du Moyen Age, et généralisée à partir du XIXe siècle.

