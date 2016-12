Burkina Faso: Un schéma directeur pour mieux suivre le PNDES

Les ministres ont tenu leur rendez-vous hebdomadaire, le jeudi 22 décembre 2016, sous la présidence du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Au cours de ce conseil, l'exécutif a examiné des dossiers, procédé à des nominations et adopté un avant-projet de loi relatif au régime pénitentiaire au Burkina Faso. Le conseil a également adopté un schéma directeur de la statistique 2016-2020 et délivré des permis d'exploitation minière à trois sociétés.

Réunis autour du chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, les ministres du gouvernement de Paul Kaba Thiéba se sont penchés sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour de son conseil du jeudi 22 décembre 2016 au palais de Kosyam. C'est le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, représentant le ministre en charge de la communication empêché, qui a livré le contenu de la rencontre à la presse. Il a indiqué que le conseil a adopté un avant-projet de loi relatif à l'amélioration du régime pénitentiaire burkinabè. Selon l'autorité, la raison qui a prévalu à l'adoption du document est que l'ensemble des textes régissant le secteur pénitencier au Burkina Faso relève du domaine réglementaire. "Or la Constitution, en son article 101, prescrit que le régime pénitentiaire relève du domaine de la loi", a précisé M. Barry.

Aussi, le porte-parole du gouvernement à ce conseil a indiqué que cela dénote de la volonté du gouvernement à prendre en compte les différentes évolutions liées à la matière pénitentiaire, afin de réussir la mission de réinsertion sociale des détenus. Mieux, a renchéri le ministre Barry, il s'agit pour l'Etat burkinabè de se conformer aux conventions internationales notamment celles des Nations unies sur le traitement des femmes et des mineures privées de liberté.

En ce qui concerne le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, le conseil a adopté un projet de schéma directeur de la statistique 2016-2020. Ce schéma, à en croire l'exécutif, revêt une importance capitale car sa mise en œuvre va permettre de produire et de diffuser à bonne date des informations statistiques nécessaires à l'élaboration et à la conduite des politiques publiques de développement. Par ailleurs, ce schéma, foi du gouvernement, va favoriser le suivi du Plan national de développement économique et social (PNDES) et des objectifs de développement durable pour la période 2016-2025. Comme l'a expliqué le ministre Barry, la mise en œuvre dudit schéma va coûter près de 73 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières, le conseil a accordé le permis d'exploitation industrielle des grandes mines à trois sociétés.

Il s'agit de la société SEMAFO, dans la province de la Tapoa, la société Nikiéma Manning, dans la province du Nahouri et la société Bouéré-Douhoun Gold, dans la province du Tuy. Les procédures prescrites ayant été respectées, l'exploitation de ces mines devra, selon les calculs du gouvernement, permettre la création et le maintien d'au moins 2000 emplois directs et indirects et contribuer à générer des recettes diverses de près de 200 milliards de F CFA au profit du budget de l'Etat.