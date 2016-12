Burkina Faso: Journée sans papier - Réduire l'utilisation des feuilles dans tous les domaines d'activités

Le ministère du Développement, de l'Economie numérique et des Postes (MDENP), a lancé le mercredi 21 décembre 2016 à Ouagadougou, la 7e édition de la Journée sans papier.

La dématérialisation des documents présente un intérêt colossal pour les entreprises et la société en général. Ce qui est un enjeu de développement durable et économique, si l'on pense aux coûts induits par les stockages physiques de documents. C'est pourquoi le ministère du Développement, de l'Economie numérique et des Postes (MDENP) a lancé, le mercredi 21 décembre 2016 à Ouagadougou, la 7e édition de la Journée sans papier. Plusieurs activités telles que un panel, une formation en développement de blogs et de sites Web, jeux concours sont au programme. Pour le représentant du ministre du MDENP, Allassanie Ouédraogo, l'objectif de cette initiative est de mener une réflexion sur la nécessité de promouvoir l'utilisation des moyens numériques et la réduction de moyens papiers dans le stockage, la communication et la gestion de l'information.

Il a rappelé que la commission de l'Union africaine a pris une note verbale en 2009 qui exhorte les Etats- membres à organiser des activités spéciales pour célébrer la Journée africaine sans papier. Cela dans le cadre de la semaine africaine des Tic fixée en décembre de chaque année. Le Burkina Faso, a-t-il soutenu, a intégré cette manifestation dans la célébration annuelle de la Semaine nationale de l'Internet et des TIC (SNI). « Cette initiative vise à encourager les entreprises à se tourner vers le numérique et limiter leur impact sur l'environnement », a-t-il appuyé. M. Ouédraogo a souligné qu'au regard de l'importance de cette 7e édition, il a été recommandé de dissocier la Journée sans papier de la SNI.

A l'entendre, les coûts financiers et environnementaux de l'utilisation du papier sont importants. En effet, un individu utilise en moyenne entre 17 et 20 rames de papier par an et près d'un milliard de photocopies sont réalisées chaque jour au sein d'un même pays. Et d'ajouter que les statistiques au Burkina Faso ne sont pas disponibles, mais le papier reste beaucoup utilisé dans le cadre du fonctionnement de l'administration publique et privée. « Très souvent, des cartons contenant des documents administratifs précieux encombrent les allées de certains locaux et autres centres administratifs », a lancé M. Ouédraogo.

Au cours de cette journée, un panel a été organisé sur le thème : « La presse écrite à l'ère du numérique ». Cyriaque Paré, l'un des panélistes, a indiqué qu'avec l'expansion des TIC on note un changement dans le domaine des médias. « Même si le papier ne meurt pas, il sera obligé de se réinventer », a-t-il relevé. Et d'ajouter que les règles déontologiques de la presse ne changent pas, mais les supports, les outils des collectes et de diffusion de l'information évoluent.