Burkina Faso: Financement du PNDES - Le gouvernement n'a plus d'excuse..., selon le CFOP

Sur le deuxième point de l'ordre du jour, l'assemblée a examiné une demande introduite par le parti politique « l'Autre Burkina /PSR » dirigé par le Dr Alain Zoubga, en vue de participer au Cadre de Concertation du Chef de File de l'Opposition Politique. A l'unanimité, les responsables de partis présents ont donné une réponse positive à cette demande, et mandaté le Chef de file pour qu'il adresse une invitation au Dr Zoubga à prendre désormais part aux différentes rencontres du cadre. Concernant le bilan de l'An I du pouvoir en place, l'opposition a mis sur pied une commission pour la rédaction d'un mémorandum. Au cours de la réunion, cette commission dirigée par M. Alphonse-Marie OUEDRAOGO, Président de l'URD/MS, a fait le point de l'avancée des travaux. Le mémorandum sera présenté à la presse à une date qui sera communiquée en temps opportun. Au dernier point de l'ordre du jour, le Chef de file de l'Opposition a informé l'assemblée de la réception d'une correspondance du Ministre en charge de l'administration territoriale en date du 07 décembre 2016, dans laquelle il est demandé à l'Opposition de formuler des propositions pour la révision du code électoral. Les différents partis politiques ont été invités à examiner le sujet et à faire des propositions. Débutée à 18 heures, la réunion a pris fin à 20 heures dans une ambiance toute cordiale.

L'Opposition félicite les autorités pour avoir su convaincre les partenaires au développement de verser une telle somme à notre pays. Pour l'Opposition, le gouvernement n'a plus aucune excuse pour ne pas régler rapidement les problèmes d'éducation, de santé, d'emplois des jeunes, d'insécurité, de relance économique, d'apurement de la dette intérieure, d'accès à l'eau potable, ou de lutte contre la vie chère, qui assaillent nos populations. L'Opposition attend donc de voir les choses changer très rapidement dans la vie quotidienne des Burkinabè, puisque l'argent tant attendu est enfin là ! Comme tous les Burkinabè, elle n'acceptera plus que face aux revendications légitimes des travailleurs et des populations, le gouvernement continue de nous opposer l'argument de manque de moyens financiers.

Au chapitre de la situation nationale, les responsables des partis d'opposition ont unanimement condamné l'attaque terroriste qui a eu lieu à Nassoumbou, le 16 décembre dernier. Ils ont noté l'escalade grandissante de la violence terroriste et appelé le gouvernement à faire preuve de détermination victorieuse dans la protection des Burkinabè. Une déclaration spécifique sur ce sujet a été faite et envoyée à la presse. Toujours au chapitre de la situation nationale, les responsables de l'Opposition se sont également penchés sur les résultats de la conférence des partenaires sur le financement du PNDES. Comme tous les Burkinabè, l'Opposition a écouté le bilan dressé par le Gouvernement à son retour de Paris. Elle a entendu le gouvernement annoncer qu'il avait mobilisé des financements à hauteur de dix-huit mille milliards de francs CFA.

