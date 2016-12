Burkina Faso: Papa Noël - De Saint Nicolas à aujourd'hui

Vêtu de sa traditionnelle tenue rouge, le père Noël est aujourd'hui devenu l'une des figures emblématiques de Noël. Les origines du bonhomme à la barbe blanche et au sac rempli de cadeaux sont cependant lointaines.

Nicolas de Myre est l' «ancêtre» de l'actuel père Noël. Né en 270 après Jésus Christ, dans la cité de Patara, en Asie mineure, une région correspondant à la Turquie actuelle, Nicolas s'est très tôt converti au christianisme. Il fut nommé évêque de Myre par la jeune Eglise catholique. Une de ses premières œuvres fut de sauver l'honneur de trois filles exposées à la perte de leur vertu. Il les dota toutes, l'une après l'autre, et il le fit si discrètement, que c'est à la fin seulement que le père, touché d'admiration, découvrit le geste bienfaiteur. En effet, ses parents lui avaient légué un riche héritage. L'habitude qu'il avait de pourvoir anonymement à la dot des jeunes filles pauvres, en introduisant discrètement des cadeaux dans leurs maisons est à l'origine de la légende du père Noël. Selon cette même légende, Il aurait aussi ressuscité trois garçons décapités par un bûcheron. Lorsque les Romains tuèrent Nicolas de Myre un 6 décembre, une fontaine d'huile aurait jailli de son cou.

Peu après, l'Eglise décida de canoniser Nicolas, et choisit de célébrer le Saint le 6 décembre de chaque année. C'est ainsi que le 6 décembre fut pendant longtemps en Allemagne, aux Pays-Bas et dans l'Est de la France la journée au cours de laquelle des cadeaux étaient offerts aux enfants sages. Du fait de l'immigration, les Néerlandais, très attachés à la Sinter Klass, l'ont exporté aux USA et progressivement elle s'est transformée en Santa Claus... Au fil des décennies, les familles chrétiennes trouvèrent plus approprié que cette fête des enfants soit associée à la naissance de l'enfant Jésus.

Ainsi, Santa Claus commença donc à faire sa tournée non plus dans la nuit du 5 décembre, mais bien dans la nuit du 24.Le personnage a connu une transformation majeure en 1821 dans le conte de Noël que Clement Clarke Moore, un pasteur américain, écrivit pour ses enfants. Santa Claus y prit de l'embonpoint, sa crosse se transforma en sucre d'orge, sa mitre devint un bonnet, sa mule fut remplacée par un attelage de rennes. En 1863, sous le pinceau de l'illustrateur et caricaturiste du journal new-yorkais Harper's Illustrated Weekly, Thomas Nast, Santa Claus troqua ses habits d'évêque contre un costume rouge avec fourrure blanche, rehaussé d'une large ceinture de cuir.

La vulgarisation planétaire du père Noel, on le doit cependant à la firme américaine Coca Cola. La marque a eu le génie de demander à Haddon Sundblom de dessiner ce vieux bonhomme en train de boire du Coca Cola pour reprendre des forces pendant la distribution des jouets. Comme l'a relevé la sociologue Martyne Perrot la construction de l'image du Père noël est en fait liée à l'histoire des migrants newyorkais, avec de lointaines origines chrétiennes.