Burkina Faso: Droits de l'enfant - Des résultats d'une étude diffusés

Le Secrétaire permanent du Conseil national pour l'enfance (SP/CNE), a organisé un atelier régional de diffusion des résultats de l'étude sur l'harmonisation des indicateurs et mécanismes de collecte des données sur la protection et la promotion des droits de l'enfant, les 19 et 20 décembre 2016 à Tenkodogo.

Face à l'insuffisance de coordination des actions dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'enfant et de la multitude d'indicateurs, de mécanismes et d'outils de collecte, de traitement et de diffusion des données qui en résultent, le Secrétariat permanent du Conseil national pour l'enfance (SP/CNE), a initié une étude sur l'harmonisation des indicateurs et les mécanismes de collecte des données sur la protection et la promotion des droits de l'enfant au Burkina Faso. Le rapport final de l'étude menée en mai 2015, a abouti à la proposition d'un rapport d'étude avec 38 indicateurs à minima et un projet de fiche de collecte des données. Ces indicateurs ont été revus à la hausse (43) et regroupés en quatre domaines en fonction des droits de l'enfant concernés.

Il s'agit des indicateurs relatifs à la vie, la survie et le développement de l'enfant, à l'accès aux services sociaux de base, à la protection spécifique et ceux du domaine institutionnel et programmatique. Le processus d'harmonisation des indicateurs a pour finalité de renforcer le système de protection de l'enfant ainsi que le mécanisme national de coordination, de suivi-évaluation et de collecte des données sur la protection et la promotion des droits de l'enfant au Burkina Faso. «Afin de mettre en place un système national de collecte, de traitement et de diffusion des données, il a été convenu d'assurer au niveau des 13 régions, la diffusion des indicateurs et outils de collecte des données retenues ainsi que la formation des acteurs chargés de la collecte», ont indiqué les membres de la mission du SP/CNE. L'atelier régional des 19 et 20 décembre de Tenkodogo, a pour objectif général de diffuser les 43 indicateurs de promotion et de protection des droits de l'enfant retenus et les outils de collecte des données.

Il vise également à porter à la connaissance des acteurs de promotion et de protection des droits de l'enfant au niveau régional, les résultats de l'étude et les former à l'utilisation desdits outils de collecte des données. Le formateur de l'atelier régional de Tenkodogo, Robert Zouma, a indiqué que la prise en compte des indicateurs retenus, permettra d'améliorer les rapports des structures déconcentrées et des associations en passant par des indicateurs de processus qui servent à suivre le nombre et les types d'activités mises en œuvre, vers les indicateurs d'extrant qui mesurent les produits ou les services offerts. «Nous attendons de ce fait, des participants à cet atelier de Tenkodogo, une appropriation véritable de ces indicateurs par tous les acteurs étatiques et non étatiques», a ajouté le SP/CNE, Victor Hien.