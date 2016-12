Burkina Faso: Médaille Thomas Sankara pour l'innovateur

La cérémonie de récompense, organisée en partenariat avec Vision parfaite sera également, selon les initiateurs, marquée d'animations musicales et surtout d'anecdotes méconnues sur Thomas Sankara. Les prochaines éditions auront lieu, chaque 21 décembre (date de naissance du célèbre révolutionnaire), avec l'aide, ont-ils souhaité, de bonnes volontés et de l'Etat burkinabè.

En plus du symbolique de la médaille, le trio gagnant aura respectivement 100 000 FCFA, 750 000 F CFA et 500 000 FCFA. Une somme d'argent qui sera entièrement versée par la diaspora burkinabè d'Allemagne principalement des sympathisants de l'ex-président burkinabè. Les candidatures, concernant uniquement les Burkinabè pour ce premier essai, seront examinées par un jury, composé de personnalités burkinabè notamment d'anciens compagnons du président Thomas Sankara. Les citoyens burkinabè pourront participer au choix des vainqueurs à travers un vote qui comptera pour 50%.

