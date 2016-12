Madagascar: Peinture - L'Art au-delà de l'âge

La galerie Ar'Ko à Antsahavola présente un très jeune talent émergent, Chans, qui a plus à dire à travers ses œuvres que ses mots. L'expo est ouverte au grand public jusqu'au 7 janvier 2017.

« Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années... » Cette citation de Corneille qualifie au mieux l'exposition de CHANS à la Galerie ART'KO Antsahavola. Depuis le 17 décembre 2016 jusqu'au 7 janvier 2017, ce jeune peintre dévoile au grand public l'expression de ces vives émotions et sensations. Un « petit homme » au grand talent. A tout juste 3 ans, il a déjà réalisé plus d'une vingtaine de peintures. Chans est la preuve vivante que l'Art ne nécessite pas de longues années d'apprentissage mais qu'il est inné dans l'âme et ne demande qu'à sortir.

En effet, l'Art ne s'apprend pas, il est vrai qu'il se cultive et qu'il existe « quelque part » sous une forme encore inconnue de l'être humain ; pourtant certaines personnes sont capables de le capturer, de le traduire et de le répercuter consciemment ou non à travers leurs œuvres. Expressifs et colorés, les tableaux de ce stupéfiant créateur se coordonnent vraiment. Un cas particulier. Il se diffère des enfants de son âge étant donné qu'au lieu de faire des griboullis, il exploite les pinceaux, les feutres, la peinture et les aquarelles d'une toute autre tournure. Une nouvelle découverte qui fascine les yeux de l'âme. A consommer en famille sans modération.