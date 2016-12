Madagascar: Déclaration de patrimoine - Les Chefs de Région récalcitrants

Les récalcitrants disposent de 10 jours pour déposer leurs dossiers à Ambohibao.

Hier, le Bureau Indépendant Anti-Corruption a lancé une nouvelle interpellation à l'endroit des responsables concernés.

« Zéro sur vingt-deux ». C'est l'information marquante de la journée d'hier. En effet, si l'on se réfère au communiqué du Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco), se rapportant à la déclaration de patrimoine, aucun Chef de Région ne s'est présenté à Ambohibao jusqu'ici pour déclarer ses avoirs. Les hauts responsables des régions sont toujours récalcitrants. Ils refusent de se conformer à l'obligation de patrimoine. L'article 2 de la loi n°2016-020 relative à la lutte contre la corruption prévoit pourtant que « L'obligation de déclaration de patrimoine et d'intérêts économiques doit être faite dans les trois mois qui suivent la nomination ou l'entrée en fonction ». Mis à part les Chefs de Région, tous les magistrats, les Chefs de Province, les Commissaires généraux de Province, les Préfets de Région, les Chefs districts, les maires, tout agent public occupant des postes de haute responsabilité de niveau supérieur ou égal à celui de directeur de Ministère, les membres des corps d'Administrateurs, d'Inspecteurs et Commissaires dans l'Administration publique, les chefs de formation militaire supérieur à l'échelon compagnie, les Inspecteurs de l'IGE, de l'Inspection générale de l'Armée et de l'Inspection générale de la Gendarmerie, toute personne exerçant des fonctions d'officier de police économique ou judiciaire, toute personne exerçant les fonctions d'ordonnateurs et comptables publics, ainsi que les dirigeants sociaux qui siègent au sein des établissements publics et des sociétés à participation publique, sont assujetties à la déclaration de patrimoine et d'intérêts économiques.

37,11%. Pour le moment, alors que l'on s'achemine vers la fin de cette année 2016, 3 154 hauts responsables étatiques seulement sur les 8 500 prévus pour déclarer leurs avoirs ont déposé leur dossier à Ambohibao. Soit 37,11%. Les maires refusent également de se conformer à l'obligation de déclaration de patrimoine. En cette période de fin d'année, 39 maires sur 1 695 seulement ont déclaré leurs avoirs. Les magistrats (41 sur 905), les responsables au sein de l'Armée malagasy (3 sur 20) et les agents des Domaines (6 sur 100) affichent également le même détachement. Nul n'ignore pourtant que les services des Domaines figurent en tête de liste en matière de corruptions. Pour ce qui est des parlementaires, l'on remarque que contrairement aux députés (26 seulement sur 151), les sénateurs ont répondu présents à l'appel du Bianco (51 sur 63). Même enthousiasme du côté des membres du gouvernement même si pour le moment, ce n'est pas encore à 100% (26 sur 32). Face à la réticence de certains hauts responsables, le Bureau Indépendant Anti-Corruption a lancé une nouvelle interpellation hier. Un énième appel a été lancé pour que les personnalités assujetties à la déclaration de patrimoine s'acquittent de leur obligation ou de renouveler leur déclaration d'ici la fin d'année, sous peine de sanctions. Reste à savoir si à 10 jours de la fin de l'échéance, les 63% de récalcitrants vont faire la ruée vers Ambohibao pour déclarer leurs avoirs.