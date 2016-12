Madagascar: Opposition officielle - Ravalomanana et Rajoelina réticents à s'engager

Le titre de chef de l'opposition officielle semble jusqu'ici ne pas intéresser les deux principaux protagonistes de la crise de 2009.

Toutes les conditions semblent réunies pour que l'ancien président de la République Marc Ravalomanana et l'ancien président de la transition Andry Rajoelina basculent dans l'opposition officielle, conformément à une loi déjà votée à l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Pour certains observateurs, la réticence de ces deux principaux protagonistes de la crise de 2009 est difficile à expliquer. Quant à Marc Ravalomanana qui, à un moment, a déclaré son soutien au régime Rajaonarimampianina, il tente vainement de revendiquer le terrain appartenant à Tiko Agri à Andohatapenaka. Terrain sur lequel a été construit le fameux village de la Francophonie. Par ailleurs, l'Etat continue de bloquer la réouverture de Tiko qui a été victime des pillages durant les moments chauds de la crise de 2009. Et pas plus tard qu'il y a une semaine, la majorité HVM à l'Assemblée nationale a voté une loi sur la réconciliation nationale qui ne serait pas favorable à sa candidature aux présidentielles de 2018.

Emprisonnement. L'ancien président de la transition est surveillé depuis son retour au pays. Voulant être logique à lui-même, Andry Rajoelina ne voudrait pas s'opposer officiellement à un président de la République qu'il a fait gagner aux présidentielles de 2013. Or, il semble être le premier ennemi du régime HVM, pour ne pas dire qu'il est l'homme à abattre. Ce qui s'est passé ces derniers jours avec l'affaire Augustin Andriamananoro devrait pousser le chef de file du Mapar à basculer dans l'opposition officielle. L'ancien ministre est jeté en prison pour avoir mené des coups contre un régime qu'il a soutenu. A entendre les parlementaires et les dirigeants du Mapar, on a l'impression que la coupe est pleine pour ces gens qui n'avaient pas ménagé leurs efforts pour propulser au pouvoir Hery Rajaonarimampianina. En tout cas, force est de constater que Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina sont réticents à s'engager officiellement contre le régime HVM. Un régime qui semble déterminé à ne tolérer aucun acte pouvant le déstabiliser.