Madagascar: Fête de Noël - La Commune d'Alasora n'a oublié personne

Le « Sehatra Maitso » de la Commune Rurale d'Alasora étalant les denrées alimentaires a été inondé par une foule.

La magie de Noël frappe, comme tous les ans, la Commune Rurale d'Alasora. En effet, hier elle a procédé à la distribution de denrées alimentaires et de jouets pour les enfants. Le « Sehatra Maitso » de la Commune, le lieu où ont été effectuées ces distributions, s'est transformé en un petit paradis. Car 2 000 personnes - dont 1 200 des indigents, 800 des personnes âgées de plus de 70 ans et 600 enfants - ont bénéficié de quelques litres d'huile alimentaire, de quelques kilos de riz et des jouets. Lors de son discours, Marc Ramiaranjatovo, le Maire d'Alasora, n'a pas manqué de citer les travaux réalisés dans la commune en l'occurrence les réhabilitations du barrage d'Antangirika et de plusieurs routes en pavé dans divers fokontany.

A seulement un an après l'arrivée au pouvoir du Maire et de son équipe, la commune bouillonne d'énergie et est déterminée à en faire mieux. Notons que cette cérémonie a été honorée par les députés élus de l'Avaradrano dont Benjamin Andriamitantsoa et Jerry Andriambolaina.