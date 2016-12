Madagascar: Omnisports - La région Analamanga honore « ses champions »

Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, les deux anciens chefs d'Etat, n'ont manifestement pas envie d'entrer dans le jeu… Plus »

Champion d'Afrique. Cette année, une des plus belles moissons des sportifs d'Analamanga est le titre de champion d'Afrique de tennis en la personne de Sampras Rakotondrainibe. Ce jeune raquette âgé de 12 ans et sociétaire du club Académie de Tennis Malagasy (ATEMA) s'est démarqué cette année en s'offrant aussi le titre de champion de Madagascar. Comme il est pensionnaire du centre de l'ITF à Nairobi, ce sont ses parents qui ont récupéré son trophée. « Merci à Ndranto Rakotonanahary, Chef de Région Analamanga d'avoir pris l'initiative de décerner à tous les champions de Madagascar et Champions d'Afrique, toutes disciplines confondues.

L'athlétisme, le tennis, le tennis de table, les jeux d'échecs, le volley-ball, le handball, le basket-ball et le handisports ont dominé les débats au cours de la première édition d'Analamanga Sports Award organisée par la région Analamanga en collaboration avec la direction régionale de la Jeunesse et des Sports Analamanga.

