Madagascar: Andohatapenaka - Le Village de Noël offre sa part de magie !

Le Village de Noël à Andohatapenaka a ouvert ses portes depuis le 20 décembre, et programme plusieurs festivités jusqu'au 30 décembre. Concerts, animations pour enfants, ciné, magie... tout pour faire passer de bonnes fêtes !

Le Village de Noël à Andohatapenaka, où se sont tenues les festivités liées à la Francophonie en novembre dernier, s'est transformé en un grand site de manifestations pour les fêtes de Noël et de fin d'année. A 2 000 ar l'entrée, on a droit à tout... ou presque. Déjà, les pavillons continuent à proposer des articles de cadeaux en cette période de veille de Noël, et la visite est intéressante car le « fait-main » malgache est minutieux. Puis il y a les stands d'exposition, mais surtout les animations pour enfants : gonflables, face painting, manège, trampoline, jeux vidéos, ateliers en tout genre, et la maison du Père Noël où se cachent toutes les surprises.

Outre les animations, ce ticket d'entrée permet également à toute la famille de regarder des dessins animés projetés sur grand écran. Les films d'animation les plus connus sont programmés tous les jours, dès la matinée. Les familles peuvent donc tranquillement s'y rendre car le temps que les enfants jouent et apprécient les prestations des magiciens et de l'Aléa des Possibles, les parents peuvent prendre la pause tranquillement en sirotant un verre, voire plus grâce au food court où les stands proposent diverses spécialités.

Concerts. Mais ce grand Village de Noël, c'est aussi un grand moment de rencontres musicales où défileront plusieurs têtes d'affiche. Hier Rak Roots a ouvert le bal avant Meva Gospel et GMMC. Ce soir, place à GAM, Ampifitia et AMAM. Et pour demain, veille de Noël, les enfants auront leur part avec Momota. Dans la semaine, d'autres artistes de toute l'île monteront sur scène : Ginot et Joudas de Toamasina qui jouent dans le style r'n'b, Mijah et Goth pour mardi, dans la catégorie très populaire, Darindra et TGC pour mercredi, The Called et Steph Rambi Band pour une soirée plus soul le jeudi 29 décembre. Le groupe Ambondrona clôturera les festivités le 30 décembre prochain.