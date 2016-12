Madagascar: Le refus d'une opposition officielle

Le MAPAR qui estime avoir porté au pouvoir Hery Rajaonarimampianina n'a pas été payé en retour et il a été totalement marginalisé. Il n'a pas cessé de manifester son opposition au régime actuel. Le pouvoir fait tout pour le brimer et l'empêcher d'émerger. L'arrestation d'Augustin Andriamananoro en est un signe évident. La scène politique est dominée aujourd'hui par un parti dominant, le HVM. Il n'existe pas « d'opposition de sa Majesté ».

Les députés de son parti TIM ont gardé leur libre arbitre à l'Assemblée nationale. Leur groupement n'a jamais demandé le statut d'opposant officiel comme l'aurait certainement voulu le pouvoir. Ce sont les dirigeants de partis de moindre importance comme Hajo Andrianainarivelo qui ont décidé de prendre cette place laissée vacante. On sait ce qu'il en a été et le camouflet essuyé par cet homme politique qui a été snobé par le président de l'Assemblée nationale est significatif du peu d'estime manifesté à son égard. Andry Rajoelina, quant à lui, a refusé de participer à ce qu'il considère comme un jeu de dupe.

Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, les deux anciens chefs d'Etat, n'ont manifestement pas envie d'entrer dans le jeu politique institué par le régime qui déclare vouloir donner à l'opposition un statut officiel. Les textes l'instituent, mais ces grandes figures emblématiques n'entendent pas se laisser brider par des règlements et veulent garder leur liberté pour pouvoir agir comme bon leur semble.

Copyright © 2016 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.