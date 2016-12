Madagascar: Artisanat malgache - Un appel au partenariat pour exploiter les potentialités de l'Itasy

Un débat ouvert sur les artisans malgaches. Dans le cadre du projet : « Nouvelle Ville de l'Imamo » au sein du District d'Arivonimamo, le Comité de Coordination de Développement de l'Imamo (CCDI) a organisé, avant-hier, à la Biblothèque Nationale Anosy le « Dialogue 4S »

Ce dialogue met en scène 4 secteurs : le secteur public, privé, financier et la société civile pour discuter de la place de l'artisanat à Madagascar et de la faisabilité du projet de la nouvelle ville artisanale sous le thème : « Artisans malgaches, acteurs et bénéficiaires du développement intégré ». En effet, selon le Directeur Général de la Promotion de l'Artisanat, Julien Rakotonaivo, cet atelier est vraiment important vu l'envergure de l'artisanat malgache qui s'est vraiment sentie durant la Francophonie ainsi que différents évènements qui mettent en avant la culture malgache.

Le CCDI a alors défini les objectifs suivants : développer une approche de collaboration, de synergie et de coordination entre les 4 secteurs, cultiver un esprit de développement à Madagascar, valoriser et capitaliser les ressources naturelles et culturelles du pays, inciter une nouvelle dynamique socio-économique mais surtout manifester un appel au partenariat pour exploiter les potentialités de développement, les produits agricoles et les ressources naturelles de la région d'Itasy.

Dans ce sens, les participants attendent que découlent de ce débat des solutions aux problèmes des artisans, une fluctuation des coopérations mais également la venue des bailleurs de fonds et des partenaires comme la Société Ecologie Design.