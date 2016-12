Maroc: SAR la Princesse Lalla Hasnaa préside à Rabat le dîner de gala diplomatique annuel de bienfaisance

Hervé Renard : Si jamais il y a une erreur de parcours ou un objectif sportif non atteint, ça sera… Plus »

SAR la Princesse Lalla Hasnaa a passé en revue à son arrivée un détachement de la Garde municipale qui rendait les honneurs, avant d'être saluée par la ministre de la Solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, Mme Bassima Hakkaoui, l'ambassadeur du Royaume Hachémite de Jordanie à Rabat, Ali Hassan El Kaid, le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Abdelouali Leftit, le président du conseil de la région Rabat-Salé-kénitra, Abdessamd Sekkal et le président de l'assemblée préfectorale de Salé, Saad Ben Mbarek.

Cette soirée de gala a été agrémentée par des spectacles interprétés notamment par le pianiste international jordanien Zayed Dirani, les chanteurs marocains Mourad Bouriki, Jalal Cheqqara et sa troupe folklorique espagnole, et Issam Kamal (Groupe Mazagan). Le dîner a également été marqué par un spectacle du groupe africain (African United) qui a présenté des danses folkloriques africaines.

Dans une allocution de circonstance, le président de la Fondation diplomatique, Abdelaati Habek, a souligné que les recettes de ce dîner de gala, qui revêt une dimension humanitaire et de bienfaisance, seront destinées à des fins humanitaires et sociales au profit des émigrés africains vivant au Maroc dans la perspective de l'institutionnalisation de leur accueil et de la préservation de leur dignité conformément aux traditions marocaines authentiques et à la politique tracée par SM le Roi Mohammed VI.

Copyright © 2016 Maghreb Arabe Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.