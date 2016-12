Madagascar: Carburants - 30 milliards ariary pour la Jirama

Pour faire face au délestage et au problème d'étiage, la Jirama bénéficie d'un approvisionnement en carburant d'une valeur de 30 milliards ariary.

Une solution d'urgence. Le 14 décembre, les dirigeants de la Jirama, le gouvernement et une compagnie pétrolière ont signé un protocole d'accord portant sur l'approvisionnement en carburant des centrales thermiques de la société nationale d'eau et d'électricité dont le montant est de 30 milliards ariary, selon une source proche du dossier. Cette information est confirmée par Gervais Rakotoarimanana, ministre des Finances et du budget qui ajoute que « il ne s'agit pas d'un avenant ni d'un renouvellement de contrat ».

La semaine dernière, après un délestage qui a frappé plusieurs quartiers d'Antananarivo et ses environs, plusieurs réunions se sont tenues entre les responsables de la Jirama et ses fournisseurs ainsi que quelques membres du gouvernement. « Nous sommes entrés en négociation avec les responsables étatiques et les différents acteurs pour trouver une solution à ces coupures de courant », avait expliqué Nestor Razafindroriaka, directeur général de la Jirama, lundi, lors de la journée sur l'énergie à Anosy.

Souplesse

À l'issue de ces réunions, ils ont trouvé une entente pour la livraison de carburant aux centrales thermiques de la Jirama.

Selon notre source, le document signé évoque une facilité de paiement jusqu'au 30 juillet 2017. « Le paiement se repartit en trois tranches. La première, d'une valeur de 12,5 milliards ariary devrait être payée le 30 mai 2017. La Jirama devrait signer un chèque du même montant au fournisseur le 30 juin 2017. Et le dernier montant restant, d'une valeur de 5 milliards ariary devrait être versé le 30 juillet 2017 », a révélé notre source proche du dossier.

Pas plus tard que mercredi, la compagnie Jovenna avait avancé, dans les colonnes de L'Express de Madagascar cette souplesse dans le paiement de ses prestations à la Jirama. « Le contrat que nous avons avec la Jirama a été signé en avril. Le paiement de la livraison de carburant actuelle s'étale jusqu'en juillet 2017 », a précisé Benjamin Memmi, directeur général de la Jovenna mercredi au téléphone. Cette compagnie pétrolière est l'un des fournisseurs de carburant de la Jirama. Elle assure, aux côtés des autres sociétés, la livraison de carburants aux centrales thermiques du réseau interconnecté d'Antananarivo.