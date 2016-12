Maroc: La justice européenne valide en appel les accords de libre-échange Maroc / UE

L'accord de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne, en vigueur depuis 2012, avait été âprement négocié par Rabat, notamment au sujet de l'exploitation de ses eaux territoriales et de l'exportation de ses fruits et légumes.

Le mouvement indépendantiste du Polisario avait en effet obtenu de la Cour européenne de justice en décembre 2015 qu'une série de mesures économiques entre le royaume chérifien et l'UE soient annulées. Cette fois-ci, la justice européenne a tranché en faveur des Etats membres et du Maroc qui avait demandé à réexaminer la décision.

Les accords de libre-échange ne concernent pas le Sahara occidental et donc ne méritent pas d'être invalidés. C'est en substance la raison invoquée par la justice européenne pour maintenir les accords économiques entre Bruxelles et Rabat.

Les accords de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne restent valables, a annoncé mercredi 21 décembre le tribunal de l'Union européenne qui se prononçait en appel. L'année dernière, la Cour européenne de justice avait décidé d'annuler l'accord économique entre Rabat et Bruxelles au motif qu'il présentait des ambigüités sur son application dans le territoire contesté du Sahara occidental.

Copyright © 2016 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.